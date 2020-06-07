【Rolex】6大最多IG用戶搜尋的勞力士錶款　Daytona才第二名？

話說有天小編在Instagram（IG）上搜尋手錶圖片時冒出一個問題，勞力士這個品牌名應該是最多人想要尋找手錶Hashtag標籤的大熱門，這個推測應該很合理也不需要特別去驗證，那麼不知道勞力士旗下各手錶系列在全球IG用戶心中最常、最用力關注的會是哪一款呢？

勞力士官方IG追蹤者超過1000萬，放眼錶壇無人能及，且標記「rolex」這個名稱的貼文更是超過2000萬，熱搜程度可見一斑。（Instagram截圖）

這個問題應該可以用很科學的大數據分析找到答案，不過小編這次用的是比較簡單快速的懶人搜查法，也就是在「ROLEX」名稱後面接系列名稱尋找Hashtag，看看跳出來有多少筆貼文資料直接做排名，當然這種方式排出來的榜單不盡精確，例如光是Daytona系列有的人會輸入#Daytona、也有的人會寫#RolexDaytona，又或者更仔細一點輸入#CosmographDaytona等等不一而足，可是如果是找#Daytona，跳出來的結果可能是勞力士的手錶系列，也可能是和賽車和賽道有關的東西，因此查這個Hashtag的數量顯然存在爭議空間。

而如果像是#CosmographDaytona這種字母數量一多的關鍵字顯然也會影響IG用戶使用的頻率，因此小編才決定直接搜尋「ROLEX」後面接系列名稱的Hashtag，這樣一來至少可以明確的確認那則貼文就是在指勞力士的特定手錶系列，而且可以直接看出較多人使用的關鍵字是哪一種（當然我們沒辦法排除使用者明明是貼水鬼的照片卻硬要一起tag Daytona之類的情況，所以這種數據只能看個大概，並非完全精準）。

不知道勞力士旗下各手錶系列在全球IG用戶心中最常、最用力關注的會是哪一款呢？（Instagram截圖）

如果真的要調查出最受IG用戶歡迎的勞力士手錶需取得龐大甚至交叉比對的大數據資料，為了更快速取得結論，小編採用的是比較直接簡易的數據調查法，那就是直接在「ROLEX」名稱後面接系列名稱尋找Hashtag，以此排列出IG用戶最常標記的勞力士手錶名稱。

以下就列出全球IG勞力士手錶系列熱搜度最高的前六名，至於為什麼是取前六這個奇怪的數字呢？因為前六名至少數據都在15萬筆以上，從第七名開始數據都在7萬筆以下，數據上看起來是有比較明顯的落差，因此我們就以這六名為主，看看IG用戶最感興趣的勞力士手錶有哪些。

IG用戶最關注勞力士手錶Top 6（按圖放大瀏覽）↓↓↓

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前兩名應該不會太讓人意外，倒是第3名反倒是勞力士入門的Datejust，而非其他更常聽到的運動錶，另外第6名總統錶Day-date也力壓像是海使、遊艇等系列，而且Day-date還領先排在後面一位的#rolexseadweller不少，海使這個Hashtag共有6.8萬筆資料，看起來不算少，但已經跟Day-date相差將近十萬台幣，至於勞力士剩餘其他系列的貼文數量都沒有超過6萬的了，大家有興趣不妨也可以試著搜尋一下自己最愛的勞力士手錶系列，看看在IG上它們的聲量到底達到什麼程度。

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