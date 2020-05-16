【新冠肺炎】手錶市場未恢復買氣　Rolex人氣錶款卻升至新高價？

新冠肺炎疫情目前看似有一點趨緩的跡象，但手錶市場當然不會這麼快就完全恢復買氣，目前我們可以預見的是（部分）品牌因為前陣子關廠停工的關係，導致供貨量相對減少，因此現在無論是歐洲的錶店、美國的市場、日本市場，再到中國一級城市的手錶專賣店等等，買氣相對都有所滑落，甚至店家的營業時間也因為疫情關係而有所調整，提早打烊的比比皆是。

新冠肺炎疫情目前看似有一點趨緩的跡象，但手錶市場當然不會這麼快就完全恢復買氣，目前我們可以預見的是（部分）品牌因為前陣子關廠停工的關係，導致供貨量相對減少，因此現在無論是歐洲的錶店、美國的市場、日本市場，再到中國一級城市的手錶專賣店等等，買氣相對都有所滑落，甚至店家的營業時間也因為疫情關係而有所調整，提早打烊的比比皆是。

之所以特別提到黑水鬼和綠水鬼，是因為這兩款錶近年都是勞力士很重要的人氣與買氣指標，詢問度往往居高不下。（IG@rolex）

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至於香港錶迷很關心的手錶明星品牌——勞力士，近期則也可以發現市場又出現比較明顯的波動，相較之前疫情剛爆發不久時，勞力士手錶價格因為市場買氣急凍而出現跌幅，發展到現在由於疫情愈來愈趨緩，連中央疫情指揮中心也說了台灣社區是相對安全的情況下，現在消費者又慢慢找回了買錶的動力，不過市場反而因為缺貨缺很大的關係，使得熱門錶的價格又從之前的低點再反彈上來。

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以勞力士很熱賣的黑水鬼116610LN為例，它的價格從年前的港幣8萬8～9萬之間，在疫情剛爆發時期跌到8萬2～8萬5萬左右，經過將近3個月的發展後，現在黑水鬼的價格又衝高到9萬2左右；而綠水鬼116610LV也不遑多讓，原本行情在2020過年前差不多有11萬9～12萬，不過它在疫情嚴峻時一度跌到11萬～11萬4，但最近又慢慢回復到接近11萬9的水準。

之所以特別提到黑水鬼和綠水鬼，是因為這兩款錶近年都是勞力士很重要的人氣與買氣指標，詢問度往往居高不下，這幾年綠水鬼的價格高峰大概出現在前年，當時一度衝到13萬左右的誇張地步，可見大家有多想要這只錶，即使超出定價這麼多還是願意買單。而現在要買綠水鬼的話，難度其實並沒有下降多少，一方面要看勞力士的配貨狀態，加上他們工廠雖傳說要復工，但前陣子不知不覺也停工了超過一個半月，這肯定會讓供給跟不上市場需求，所以我認為接下來綠水鬼的行情有望再上看12～12萬4，之所以會做出這樣的推測，除了供需不均衡的原因，還跟這款錶即將停產的傳聞甚囂塵上息息相關，這使得勞力士旗下目前稀有程度和配貨量能跟綠水鬼互別苗頭的大概就只剩下Daytona白熊貓116500LN而已。話說回來，黑水鬼的價格雖然沒有綠水鬼誇張，但在疫情趨緩後，它的價格預料也還會再往上爬。

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如今勞力士熱門錶這一波出現漲幅的主要原因來自手錶供應量的下降，包括日本和香港市場，前陣子或許店家還在擔心貨積在手上賣不出去，但到了現在則是要反過來開始擔心幾款熱門錶沒貨可賣；從中再次應證了奢侈品不是日常生活用品，在疫情正在流行期間，大家可能暫時沒有心思和動機出手買錶，可是一旦疫情回穩，人們又會再度開始去追求這些象徵品味的高級玩物，而在市場上供給和價格之間本來就存在一種連動關係，一旦熱門商品的市場需求量超過供給量，而在一時半刻間供給量又無法提升的情況，產品的價格也就會跟著水漲船高，以下我們就來看看近期勞力士熱門錶的最新行情報價。

一旦熱門商品的市場需求量超過供給量，而在一時半刻間供給量又無法提升的情況，產品的價格也就會跟著水漲船高。(世界高級品授權使用)

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：疫情過後 勞力士熱門錶最新價格如何】