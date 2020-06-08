韓國插畫家曝光Starbucks女神私生活？　紙杯化身日記記錄生活

快節奏都市生活中的重要元素 —— 星巴克咖啡。除了不斷推出的新式飲品外，其雙尾海神的logo形像也是深入人心，但是她被藝術家們「惡搞」已經不是一天兩天了，這次一位韓國的小哥乾脆把她的「私生活」都扒了出來，網友們看後紛紛表示：「簡直顛覆三觀！」

這位名叫 Soo Min Kim的小哥是一位韓國的插畫師，他的日常就是曝光星巴克女神的私生活。這……這還是那個帶著神秘微笑的高冷女神嗎？當然Soo Min Kim並不會這樣就停止！

+ 3 + 2

早在8年前，他就已經開始了自己的創作之路。當時剛從韓國中安大學畢業不久的 kim對漫畫家的世界充滿了嚮往，日本著名的動畫師宮崎駿更是他的偶像。

對於半夜靈感來時的「續命劑」咖啡對他來說不可或缺，而年輕人喜愛的「星巴克」自然也成為了他的首選。在喝了一段時間星巴克以後，kim突然發現它的 logo似乎有很大的腦洞發散空間，於是他試著在杯子上畫上了兩筆。

先將用白色顏料將女神頭部以外的地方遮蓋住，然後再在女神臉的基礎上進行創作。工具很簡單，但成品卻豐富多彩。

+ 3 + 2

他的靈感全都來自於生活，或許是最近看的一部電影、或許是路上遇見的一個場景、又或是自己生活中真實發生的事。漸漸地星巴克杯就像是他的一本日記，有他的日常、有難以對外訴說的內心吐槽，這一記就是8年多。

+ 8 + 7 + 6

而最近 kim又創作出了一種立體的紙杯畫，比之前平面的畫更有視覺衝擊感。

+ 2

如今kim的IG已經有了近18萬粉絲！粉絲們表示：「雖然很辣眼睛，但是我居然看得停不下來！」

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】