韓國插畫家曝光Starbucks女神私生活？　紙杯化身日記記錄生活

一物
撰文：
最後更新日期：

快節奏都市生活中的重要元素 —— 星巴克咖啡。除了不斷推出的新式飲品外，其雙尾海神的logo形像也是深入人心，但是她被藝術家們「惡搞」已經不是一天兩天了，這次一位韓國的小哥乾脆把她的「私生活」都扒了出來，網友們看後紛紛表示：「簡直顛覆三觀！」

這位名叫 Soo Min Kim的小哥是一位韓國的插畫師，他的日常就是曝光星巴克女神的私生活。這……這還是那個帶著神秘微笑的高冷女神嗎？當然Soo Min Kim並不會這樣就停止！

+3
+2

早在8年前，他就已經開始了自己的創作之路。當時剛從韓國中安大學畢業不久的 kim對漫畫家的世界充滿了嚮往，日本著名的動畫師宮崎駿更是他的偶像。

對於半夜靈感來時的「續命劑」咖啡對他來說不可或缺，而年輕人喜愛的「星巴克」自然也成為了他的首選。在喝了一段時間星巴克以後，kim突然發現它的 logo似乎有很大的腦洞發散空間，於是他試著在杯子上畫上了兩筆。

先將用白色顏料將女神頭部以外的地方遮蓋住，然後再在女神臉的基礎上進行創作。工具很簡單，但成品卻豐富多彩。

+3
+2

他的靈感全都來自於生活，或許是最近看的一部電影、或許是路上遇見的一個場景、又或是自己生活中真實發生的事。漸漸地星巴克杯就像是他的一本日記，有他的日常、有難以對外訴說的內心吐槽，這一記就是8年多。

+8
+7
+6

而最近 kim又創作出了一種立體的紙杯畫，比之前平面的畫更有視覺衝擊感。

+2

如今kim的IG已經有了近18萬粉絲！粉絲們表示：「雖然很辣眼睛，但是我居然看得停不下來！」

日本藝術家以廢棄紙箱作創作素材　10年內走訪35個國家只為執紙箱
一刀未動　日本女繪師單靠畫筆　石頭變栩栩如生「指尖動物」
日本設計師創作革新「空氣衣服」　不費一針一線只憑一枝3D畫筆
日男半途出家成摺紙大師　作品暗藏魔法機關一秒變立體
日本和菓子達人作品靚到唔捨得食　堅持唔打工唔開店想買要靠緣份
【圖輯】日本打工族工時長壓力重　創造「謎之生物」治癒心靈
日本職人轉行製「可以食嘅金魚」　與和菓子平分秋色的「糖細工」

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。