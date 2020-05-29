LOUIS VUITTON全新香水系列強勢登場　刺激感觀外更食正潮流

近年仙人掌潮流好生興旺，視它為收藏品一樣栽種的品味之士愈來愈多，來到今年夏天，就連巨頭級別的LOUIS VUITTON也視仙人掌為珍寶，推出尊貴單品。

La DoubleJ。（lyst）

RHUDE。（lyst）

其實仙人掌文化入主時裝世界，也並非今年才有的事，La DoubleJ和RHUDE等風格不同的服飾品牌，就不時以仙人掌圖案為創作靈感，設計服飾。不過最直接將仙人掌Cactus這個概念植入潮流世界的單位，就終歸以Cactus Plant Flea Market（仙人掌成套設備跳蚤市場）和Cactus Jack着力最多。

Cactus Plant Flea Market Air VaporMax。（Sneakers news）

前者Cactus Plant Flea Market（簡稱CPFM）的主理人Cynthia Lu，為Pharrell Williams的私人助理，透過老闆在時裝界的崇高地位以及Cynthia精密的設計天份，CPFM自2015年出道以來一直被受關注，上年與Nike合作的Air VaporMax更堪稱橫掃全球，現在早已超越CDG Air VaporMax別壑，成為二手市場價值最高的VaporMax鞋款，十分厲害。

Air Max 270 Cactus Jack。（Sneakers news）

Travis Scott歷年與Nike的合作：

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至於Cactus Jack更加無需多講，作為Travis Scott的音樂廠牌，Cactus Jack近年一再涉足潮流界，與Nike進行過多次球鞋合作，全新Air Max 270更開宗名義玩仙人掌，將一系列Cactus元素圖像注入廣告之中，進一步彰顯這顆多肉植物的價值。

LOUIS VUITTON Colognes香水200ML 各$3,400。（LOUIS VUITTON）

仙人掌風包裝，食正潮流。

而最新消息LOUIS VUITTON也加入這股熱潮之中，最新一式四款Colognes香水系列，其中一款就開宗名義以Cactus Garden作為主題，以置身異國露台的香氣為靈感，Cactus Garden將仙人掌的植物氣息與花園的優香合二為一，再結合LOUIS VUITTON與藝術家Alex Israel合作打造的香水包裝，的確唯妙唯肖。

LOUIS VUITTON Colognes香水100ML 各$2,200。（LOUIS VUITTON）

California Dream是由調香大師Jacques Cavallier Belletrud最新研發調配的LOUIS VUITTON專屬香水。（LOUIS VUITTON）

不過四款Colognes香水之中，California Dream才是萬眾矚目，只因它可是由調香大師Jacques Cavallier Belletrud最新研發調配的LOUIS VUITTON專屬香水，以加州醉人落日美景為靈感，將柑橘的活力果香味、黃葵淡淡花香、與帶有雲呢拿味的安息香三為一體，以此奇幻色彩，呼應夕陽色彩變幻的奇景，完全是視覺和感觀上的享受。