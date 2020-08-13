【日本Model】厭世、雌雄莫辨、憂鬱迷濛　3位新晉特色模特兒崛起

現今不缺乏長得漂亮的女生，但帶著英氣的模特的確較為少見，而且也愈來愈多女性趨向跳脫性別框架打扮自己，例如美籍泰裔設計師 Thakoon Panichgul 便創立了獨立雜誌《HommeGirls》，專門介紹各種熱愛中性穿搭的女性，著實相當迷人。 欣賞美好事物是人類自然的本能與天性，若看見喜愛的照片理所當然會將視線停留個幾秒鐘，前陣子於 IG 上發現了 3 位帶著中性氣質的日本模特，恍若初戀般的令人心動。現在和 Dappei 來欣賞以下這 3 位獨特的日本女性吧！

高瀬真奈（Mana Takase）

像是遊走於性別的灰色地帶般，高瀬真奈帶著獨特的雌雄莫辨氣質，將中性魅力發揮到極致，高挺鼻、圓潤大眼與英氣濃眉，讓她成為受到矚目的新生代模特兒之一，1999 年出生現在也才 21 歲，使人相當期待之後的發展，除了作為模特外，她也參與拍攝 MV 過，像是 UKO 《ONE LOVE》、Sano ibuki 《sentimental》、FAITH 《Unexpected》、乃木坂46《路面電車の街》和 GReeeeN 《2/7の順序なき純情》等，有興趣的讀者可以上網查找看看。

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工藤彌（Miiya Kudo）

Z世代的工藤彌沾染著獨特的厭世氣息，迷矇眼神與精緻的五官一下就吸引到他人目光，臉上的雀斑她從不特別遮掩住，不自覺讓人聯想到同樣為日本模特的世理奈，加上這種不刻意修飾的個性反而更加受人喜愛，她還會芭蕾舞、現代舞與鋼琴，渾身散發著文藝氣質。她平常的穿著也透露著高冷感，但其實從她 IG 中也會發現其實她也很愛笑呢！

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新藤マリア（Maria Shindo）

同樣生於2000年，新藤マリア 從高中開始便已經擁有模特身份，她的顴骨較為高聳，臉頰處也並非為圓潤飽滿，但憂鬱迷濛的眼神仍然讓人看了心跳加速，她現今就讀時尚相關的大學，因此穿衣搭配也相當有自己的風格，172 cm 的身高更讓她多了股氣勢，穿上 High Fashion 也很相搭。

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Dappei 結語： 每位模特都有無法言喻的美麗，讓人羨慕到不行，不過希望大家也能懂得欣賞自身的獨特，畢竟每個人都是獨一無二的呀！

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原文：近期編輯最愛的 3 位日模 IG，厭世、雌雄莫辨、中性氣質，一秒讓人感受酸甜初戀滋味

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