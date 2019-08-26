【IG插畫】美國IG紅人教你擺pose　搞笑拆解網紅女神呃like相

打開Instagram，一張張照片滑下來，看到某個朋友po了張充滿文藝氣息的照片、某個喜歡的blogger發了張周遊各國的美照，總是因為某張漂亮照片而停留的你，其他也能拍出自己的質感美照！紐約插畫師Carolin在IG上，用插畫的方式來告訴你拍攝質感照片的構圖技巧，那些看似不經意拍攝下的照片，其實都隱藏了很多小心思呢！今天就一起來看Carolin的插畫分析，成為IG美照富翁吧！

＃關於生活風格照片，你可以這樣做

▼午後時光，來杯咖啡和點心，有了乾淨的白色背景，看似隨意的鋪了一塊素色的布和幾朵鮮花，攤開的雜誌或書本擺在一旁，拿捏好各自入鏡的比例，就完成了一張下午茶時光美照！▼

拿捏好各自入鏡的比例，就完成了一張下午茶時光美照（IG@howto1nstagram）

▼運動後的照片，對著鏡子自拍顯得有些刻意，也會讓人不禁懷疑你真的是去運動嗎？這時Caroli建議可以隨意地坐在地上，穿著運動鞋、瑜珈褲，手裡拿上一個水壺，作為運動後的認證照，同時也曬一曬運動過彼的緊實大腿。▼

作為運動後的認證照，同時也曬一曬運動過彼的緊實大腿（IG@howto1nstagram）

▼做完美甲總忍不住想拍下最後的美麗成品，為了突顯指甲上的圖案，記得找一個乾淨俐落、不要有太多雜物的背景，手裡可以拿著同色系的指甲油或小物，在光線充足的地方拍下美照。▼

手裡可以拿著同色系的指甲油或小物，在光線充足的地方拍下美照（IG@howto1nstagram）

＃出國遊玩、與好友相聚時，你可以這樣做…

▼出國旅遊搭飛機前，少不了護照與登機證的認證照，不用太直接的曬出登機證告訴大家你要前往哪個國家，把登機證夾在護照裡、露出一小部分，而背景則是悠閒翹著腿等著出發的自己。▼

把登機證夾在護照裡、露出一小部分，而背景則是悠閒翹著腿等著出發的自己（IG@howto1nstagram）

▼到了美麗的風景名勝前，Carolin建議你可以背面入鏡1/2的畫面高度，將其餘空間跟焦點留給眼前的美麗景色。▼

你可以背面入鏡1/2的畫面高度，將其餘空間跟焦點留給眼前的美麗景色（IG@howto1nstagram）

▼與好友出遊時，可以先約定好彼此的dress code，如此一來不論在什麼背景前拍照，都能拍出畫面相當和諧的美照！▼

與好友出遊時，可以先約定好彼此的dress code（IG@howto1nstagram）

＃美食當前，你可以這樣做…

▼木桌和桌巾會是跟甜點很搭的背景物，這時可以將作為拍攝主角的甜點擺在畫面中的主要位置，將其他的甜點或是餐盤作為裝飾放置在背景中。▼

木桌和桌巾會是跟甜點很搭的背景物（IG@howto1nstagram）

▼白牆和白底背景也是拍攝食物美照時，絕對不會出錯的背景，不論是俯拍或是正面拍攝將整個食物入鏡，都是很不錯的美食照片構圖。▼

白牆和白底背景也是拍攝食物美照時，絕對不會出錯的背景（IG@howto1nstagram）

▼▼按圖放大看更多美照教學！▼▼

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結語：

用插畫解析美照構圖技巧，不僅清新易懂，也很有趣呢！推薦大家可以追蹤Carolin的IG帳號，此外，Carolin也有在做Bullet Journal技巧的分享，有興趣的搭黨們不要錯過啦！

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原文：原來這樣就能拍出 IG 美照！紐約插畫師用「插畫」教你如何拍出過目難忘的質感美照！

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