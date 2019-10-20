21歲美日混血兒Motola世理奈天生「厭世臉」　網民嫌棄：難以入戲

在大眾心目中，日劇女主角一向都顏值高、散發着一股清純的氣質，大走甜美系路線，新垣結衣、長澤雅美、石原里美、北川景子、澤尻英龍華等更因此成為了不少人心中的「日劇女神」。不過，日本影視界最近卻開始棄用甜美系女星，改走魅力路線，於下月在日本上映的校園青春電影《Black校則》卻被眾多網民狠批女主角實在太醜，實在不敢恭維。

（左起）新垣結衣、長澤雅美（網上圖片）

（左起）石原里美、北川景子、澤尻英龍華（網上圖片）

今年21歲的Motola世理奈是一名意大利籍美日混血模特兒，她擁有一張「厭世臉」，既沒有深邃的雙眼皮，而且滿面長滿雀斑，牙齒亦較為參差不齊，所以她與傳統所定義的「美」尚有一點距離。然而，正正就是她的面孔夠特別又充滿魅力，令Motola世理奈在模特兒界非常搶手。她曾拍攝過三套電視劇，而今年起更開始參與電影拍攝，其中更有四套擔正做女主角，包括《21世紀女子「out of fashion」》、《風的電話》、《戀戀豆花》及《MEMORIES》。

Motola世理奈令網民於電影未開畫就懷疑眼睛。（《Black校則》預告）

今年21歲的Motola世理奈是一名意大利籍美日混血模特兒。（Instagram：@sereeeenam）

《Black校則》由Sexy Zone成員佐藤勝利和King&Prince成員高橋海人擔任雙男主角，身為Johnny's的旗下藝人，顏值絕對有保證，令人相當期待。不過，官方釋出的電影預告中，作為女主角的Motola世理奈除了依然滿面雀斑，表情亦十年如一日地展露出厭世的一面，眼睛亦好像從未睜開過，令網民於電影未開畫就懷疑眼睛。

男主角佐藤勝利是Johnny's的旗下藝人，顏值絕對有保證！（（《Black校則》預告））

有網民指男主角佐藤勝利男扮女裝比女主角更美。（網上圖片）

網民可能依然鍾情於傳統的日本美女，對這位為日本影視界增添新元素的新演員不太滿意，更質疑為何日本的女主角水準低了這麼多：「她好像快睡着了」、「不理解她為何能做女主角」、「難以令人入戲吧」、「男主角真的美太多」，亦有網民表示Motola世理奈與《三夫》女主角曾美慧孜和內地歌手李榮浩撞樣，而且很有個人特色。

有網民表示Motola世理奈與曾美慧孜和李榮浩撞樣。（《三夫》劇照／微博：@李榮浩）

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