時尚靈感丨盤點4個冷門設計師品牌　民族風蘇格蘭裙丶新月符號‥‥‥

走在路上10個女生有8個都穿得很韓系是不是讓你看得有點膩？但偶爾想變換一下穿搭風格卻又不知道如何開始？或許你可以走一趟初衣食午，一定會帶給你意想不到的全新靈感。初衣食午在台灣是講到設計師品牌絕對會第一個想到的地方，儂編今天就要介紹其中4個設計師品牌，融入了蘇格蘭、印尼、英國等國家特色的服飾，絕對可以讓你看見不一樣的時尚。

Chopova Lowena：愛上一條蘇格蘭裙

每季Chopova Lowena形象照，都像時尚雜誌大片般充滿張力，展現民族性色彩相當強烈，許多人都被他們所設計的裙裝迷住。該品牌由設計師Emma Chopova和Laura Lowena創立，兩人分別是保加利雅裔美國人及英國人，於倫敦聖馬丁設計學院時認識，因喜愛的風格相近而組成搭擋。

他們同樣著迷於傳統服飾的細節，將蘇格蘭裙、保加利亞刺繡等以和諧的拼接工藝，巧妙地將現代與復古、奢華與媚俗幽默融合，從既有的風格中再開創出全新視野。今年Chopova Lowena更入圍了LVMH Prize時尚獎八強哩！

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Biyan：來自印尼的優雅步調

世界的步調慢了下來，習慣了城市節奏的我們，終於能重新審視“需求”與“慾望”的不同，並且能靜下心欣賞細節之美。印尼高端女裝設計師Biyan Wanaatmadja創立品牌Biyan，他將印尼的傳統工藝，如蠟染、編織、刺繡等手法，恰好的融入當代服裝中，打造出富有東方神秘特色、浪漫古典又不失流行的品牌風格。

無論是連身洋裝或包包配件，Biyan彷彿都能將一座森林花園融入其中，處處充滿細節驚喜，端莊典雅又不失女性的浪漫柔情，因此英國王妃凱特、美國總統特朗普女兒伊凡卡等名人國際出訪時，也都曾選擇穿著Biyan出席，此成就使Biyan被視為印尼最具國際知名度的服裝設計師。

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Marine Serre：新月符號的未來意義

佈滿「新月」印花的服裝，就算說不出設計師名字，妳也肯定在哪看過覺得眼熟。來自南法實驗派設計師Marine Serre的同名品牌，服裝充滿宗教文化元素，但她本人並非教徒，使用新月符號是代表了她對世界的「愛」。這份愛，包含對大自然的關懷，Marine Serre以Upcycling（回收重製）、文化共融為設計核心。今年20春夏發表場景拉至巴黎都市外圍的 Hippodrome d’Auteuil 賽馬場，以《MaréeNoir黑色河流》為主題，開場連續多套黑色服裝暗喻「石油外洩」議題，接著血紅配色及花卉圖騰出場做起承轉合，體現了自然循環的偉大力量。

曾在Alexander McQueen、Maison Margiela、Dior等國際品牌實習過的她，皮革及拼接的工藝都展現水準之上，以時尚度及實穿性來說相當高，著實打破了人們對於回收再製服裝的想像。或許在這服裝生產過剩的年代，Marine Serre就是時尚界在尋找的那位“救世主”。

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Simone Rocha：如何優雅地展現叛逆

來自於浪漫世家的英國設計師Simone Rocha，風格受同為服裝設計師的父親John Rocha影響，大量運用烏干紗、綁帶、珍珠等女性元素作設計，加入年輕女孩叛逆不羈的俐落剪裁，呈現出既優雅又個性的自我風格，秀上模特個個都像從英國文學作品中走出的現代版女主角。今年春夏系列，講述的是一個關於The Wren Boys的愛爾蘭故事，設計師運用愛爾蘭民俗傳統元素，如稻草腰帶、鉤編的酒椰葉草，女孩身上的奇特3D符號，為整體注入了神秘儀式的氛圍以及野性的美感。

2010年自中央聖馬丁畢業後推出首個個人系列，作品完整性以及純熟度廣受各界好評，三年後不負眾望拿下了2013年英國時尚大獎最具潛力女裝設計師、2016年度新銳女裝設計師獎，品牌知名度大開。Simone Rocha中葡混血的成長背景，使她在西服輪廓下，加入一點東方女性的保守可愛，華麗耳環、髮飾配件更是為整體造型畫龍點睛的亮點，榮登今年最值得入手的單品之一。

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