【極簡主義】鬼才設計師Philippe Starck新搞作：沒有螺絲的眼鏡

法國著名設計師Philippe Starck是極簡主義的代表人物，他設計領域涉及建築設計、室內設計、電器產品設計、家具設計等等。他的設計異常簡潔，基本上將造型簡化到了最單純但又十分典雅的形態，從視覺上和材料的使用上都體現了「少就是多」的原則。

+ 2

而此次Philippe Starck把設計目光轉到了眼鏡上，推出了全新的SPHERE系列，此系列擁有眼鏡與太陽眼鏡一共五種款式，SPHERE系列最特別的地方在於，Philippe Starck發明了一種獨特的球形鉸鏈並應用於此系列的眼鏡上，讓此系列眼鏡不需要傳統的鉸鏈、螺絲及銲接點，從而使眼鏡保持更輕盈配戴起來更舒適。

Philippe Starck在設計發想時特別關注有機形式，對自然客觀世界的觀察和模仿，再從大自然的無限智慧中汲取靈感，而此球形鉸鏈就是如此發想出來的。球形是生活世界中最純淨，最堅固的結構，體現了完美。「最低限度的完美，必不可少的美」Philippe Starck在新聞稿中表示。而為了表達對自然的重視，眼鏡盒的材質有50％是由蘋果纖維製成，從而達到減少大自然的傷害。

在Philippe Starck看來，設計師應該從平常的生活入手，挖掘消費者真實需求，然後嘗試慢慢改變消費者的生活。 他在產品中整合了自己的個人情感，幽默或者快樂的氣氛，他不會把思維固定在一個產品上。

▼▼按圖放大，看Philippe Starck從平常的生活入手的更多設計▼▼

+ 9 + 8 + 7

我從不與其他人或品牌合作，不是因為我不喜歡別人，而是因為我做不到。我是市場上發想最快的設計師之一，但我必須保持一個人才能常運作。 Philippe Starck

Starck曾這樣告訴《哈佛商業評論》。他當時已經設計了成千上萬種產品，這些新穎的框架證明了他的極限還沒有到達。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鬼才設計師Philippe Starck又有新作：沒有螺絲的眼鏡】