Billie Eilish最愛的設計師　以陰道褲成名　解構再造名牌服飾

設計出 Janelle Monáe 那件話題滿點陰道褲的LVMH 決選設計師 Duran Lantink ，聽他討論時尚產業造成之浪費，以及疫情過後他希望看到的改變。

Duran Lantink 從未想過設計出 Janelle Monáe 話題滿點的陰道褲會讓他一戰成名。那件讚頌女性特質的歡樂粉紅荷葉邊作品，在 2018 年〈Pynk〉MV 中亮相後隨即引發網路熱議。「我原本不認為這件作品有什麼大不了的，」他在阿姆斯特丹的工作室接受 Vogue 電話訪問。「三個月後，我成為了那個設計陰道褲的男子。」

那件讚頌女性特質的歡樂粉紅荷葉邊作品，在 2018 年〈Pynk〉MV 中亮相後隨即引發網路熱議。（IG@duranlantinkyo）

不過他的作品涵蓋層面比一件褲子還要廣泛多了。本著升級再造的核心理念，這位具環保意識的設計師收集 Prada、Valentino、Off-White 與 Richard Quinn 等品牌的古董衣或滯銷貨，憑直覺解構重組成新作品。造就了橫跨街頭與前衛領域的刻意拼湊風格。Lantink 的永續主張正恰如其分地快速獲得認可。他是 2019 年 LVMH 大獎決選者；與包含Browns 在內的大牌零售商合作；並為一路倡導永續性與氣候變遷重要性的比莉艾莉許 Billie Eilish 創造了一系列 Oversize 造型。現在新冠病毒疫情讓世界各處湧現大量滯銷服飾，今年Lantink 會比以往都更加熱門。

這位荷蘭設計師在此分享了為何升級再造是前進趨勢，為名人設計造型的經驗，以及他希望在時尚產業中看到的改變。

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你開始升級再造服飾的原因為？

「我從很小的時候就開始拆解拼湊物件了。當我 [在阿姆斯特丹皇家藝術學院 Gerrit Rietveld Academie 就學時，大家會鼓勵我製作新作品，但我就是不暸解剩下的東西那麼多，為何還要繼續生產？阿姆斯特丹有很多二手店，很多優質材料。因此我想那就好好利用它們來設計。」

你都是從哪裡取得材料？

「我會去古董衣與慈善商店，問朋友的父母是否有沒在穿的衣服。大家就漸漸開始給我他們的古董 Chanel 套裝；我在這方面非常幸運。我也和零售商 合作，利用他們的滯銷貨創造新作品。混搭不同品牌很有趣。在奢持品市場維持產品獨特性很重要；大家花了這麼多錢。「我希望能和獨立品牌合作。我想要改變這個系統，讓大家暸解有另一個營運的可能性。」

我也和零售商合作，利用他們的滯銷貨創造新作品，混搭不同品牌很有趣。（IG＠duranlantinkyo）

你為比莉艾莉許 Billie Eilish 訂製了一些升級再造作品。這是如何發生的？

「她的造型師 Samantha [Burkhart] 在 Instagram 上看到我的作品，並認為彼此可以合作為Billie 設計一些東西。我解釋了自己的流程，然後她寄來一些比莉 Billie 的舊衣服並給我 升級再造的創意自由。我也在阿姆斯特丹的跳蚤市場找到一件大嘴怪 (Tasmanian Devil) 舊毛衣，工作室中又剛好有一條 Acne 圍巾，我們就把它們合併成一件大毛衣了。「比莉 Billie 很棒，她 對氣候變遷有堅定理念。她能讓新生代知道如何轉化時尚，讓其對環境有不那麼負面的影響力。」

你也創造了 Janelle Monáe 那件知名的陰道褲。這背後的故事又是什麼？

「我最好的朋友 Emma Westenberg 是位導演，她接下了 Monáe〈Pynk〉MV 的執導工作。開拍 5 天前，Emma 在完全恐慌狀態下打給我說：『Duran，可以請你做一套陰道造型嗎？』我說：『不要，我不想。』然後她說：『拜託啦你一定要，是Janelle Monáe 要穿的。』「過程很有趣但也很緊張。我畫了兩張稿，拍攝前 3 天他們同意採用，但我們還需要做 5 個版本的褲子並送達洛杉磯。因此我們都飛到現場，整趟飛機車上都在趕工，完全沒停下針線。 Janelle對成果超級滿意。我也很感激這件褲子讓我有了更高的知名度。」

新冠病毒疫情對你的公司有什麼影響？

「說來很奇怪，某種程度上是正面的。我收到很多來自零售商與品牌的合作邀約，因為大家現在都坐擁一堆滯銷貨。人們開始意識到賣不出去的庫存還有發展潛能，這是一件好事。「我們是沒有庫存的公司，[因此] 沒有賣不出去的問題。我們是先收到訂單才生產的。」

Duran Lantink為 Billie Eilish設計的再造作品（IG＠duranlantinkyo）

你對現在業界中關於永續性的討論看法為何？

「現在還無法判斷大體制是否會改變。如果我們能停止早春早秋系列及同類型操作，那就很棒了。如此快速的銷售沒有道理。我希望 [業界] 能進步；只怕大家太習慣以往的作業模式，在疫情結束後繼續延用舊習。」

你希望在業界中看到的主要改變為何？

「首先，我希望看到產量減少，且 品牌們思考循環設計議題。如果你買了一件我們的夾克，一年後還可退回來改造並享有優惠，這樣是更循環的模式。品牌們不應僅是強推系列，不顧一切生產了幾千件相同 T 恤。真的太多了；這個世界已被商品塞滿。「透明度也很重要。如果你買了一件襯衫，並知道生產者是誰與產地為何，這不是很好嗎？已經有人在做了，但更大的品牌也應該跟進。我非常希望看到 [品牌們] 更自覺與負責。」

你的下一步為何？

「我們正在進行與亞洲一些零售商的合作計畫，這蠻棒的。我也在研究製作數位模板的可能性，這樣就能寄給零售商讓他們自行在當地創造 [升級再造作品]，這樣就不用進口 [再] 出口原料作品。這是我想要進一步發展的想法。「我不需要成長太快。重點是不要僅成為潮流，要成為運動的一部分。」

按圖看更多Duran Lantink的作品：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：時尚界現在正當紅，來認識這位 Billie Eilish 最愛的環保設計師 Duran Lantink】