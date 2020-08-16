星二代｜祖狄羅二女Iris Law成新寵模特兒　魅力來自古靈精怪氣質

近年來星二代崛起，從木村光希、木村心美，伸展台上的 Kaia Gerber，大螢幕上的 Lily Rose Depp，個個一出道就是強勢攻佔媒體、時尚版面。他們會紅不意外，不過要如何繼續讓事業如日中天，可就考驗自身功夫了，而現在也有一位星二代美女慢慢崛起，她父親的名字你一定聽過，不過你可能從未注意到她的美顏。沒錯，她是祖狄羅（Jude Law）的女兒 Iris Law！
文：Amber Chan, Kai Li （GQ Taiwan）
今年 19 歲的 Iris Law，是英國演員祖狄羅 29 歲時和前妻Sadie Frost所生的女兒。身高 162 公分的她，高中畢業之後就和 Bella Hadid 所屬的經紀公司簽合約，現在已經正式出道成為模特兒。回憶一切開始的契機，Iris 表示原本只是替家族好友拍攝服裝形象照，沒想到讓她燃起了對時尚的興趣，開始在時尚產業中探索自己的定位。
Iris 雖然沒有特別出眾的身高，不過憑藉著她的教母 Kate Moss 的教導，和天生一種古靈精怪的獨特氣質，早在 2017 年就接下了 MiuMiu 的廣告，和擔任 Burberry 化妝品的代言人，今年 3 月，她也繼續和 Miu Miu 合作，站上天橋，也為 Fendi 代言包款，不過編輯覺得，再怎麼好看的設計都檔不住她的魅力！
雖然祖狄羅和前妻早就在 2003 年離婚，不過 Iris 的童年可是充滿了和父親愉快的回憶，Iris 從小就被狗仔拍到和爸爸出遊的照片，2012 年的時候還進球場觀賽，當時幼小稚嫩的 Iris，一轉眼就成為大美人，在時尚圈走跳。最讓外界好奇的還是，有個這麼有名的爸爸是什麼感覺？Iris 表示其實一切都很正常，爸爸平常也不斷鼓勵她嘗試新事物，探索新地方，看來父女感情相當好呢！
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私底下的 Iris 絕對不是那種會打扮得有氣質，或是故意秀身材的一般妹子。她不但對於藝術、繪畫、攝影很有一手，最近趁著隔離期間還迷上自己烹飪，有空的時候更喜歡散步走路。平常 Iris 的穿衣風格也是獨樹一格，不會過度追求流行，而偶爾小露性感也只是恰巧罷了，自然不做作的氣質，好感度滿分。
相信你已經看得出來，Iris 就是下一個崛起的超模！雖然頂著星二代的光環，不能忽視的是她背後所付出的努力和對時尚的熱情，或許她現在還沒想好未來想要成為什麼，不過意念堅定、勇往直前的女孩，你應該也心動了！
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：裘德洛有女初長成！19 歲模特兒 Iris Law，鬼靈精怪個性擄獲時尚界！】