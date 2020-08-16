星二代｜祖狄羅二女Iris Law成新寵模特兒　魅力來自古靈精怪氣質

近年來星二代崛起，從木村光希、木村心美，伸展台上的 Kaia Gerber，大螢幕上的 Lily Rose Depp，個個一出道就是強勢攻佔媒體、時尚版面。他們會紅不意外，不過要如何繼續讓事業如日中天，可就考驗自身功夫了，而現在也有一位星二代美女慢慢崛起，她父親的名字你一定聽過，不過你可能從未注意到她的美顏。沒錯，她是祖狄羅（Jude Law）的女兒 Iris Law！ 文：Amber Chan, Kai Li （GQ Taiwan）

今年 19 歲的 Iris Law，是英國演員祖狄羅 29 歲時和前妻Sadie Frost所生的女兒。身高 162 公分的她，高中畢業之後就和 Bella Hadid 所屬的經紀公司簽合約，現在已經正式出道成為模特兒。回憶一切開始的契機，Iris 表示原本只是替家族好友拍攝服裝形象照，沒想到讓她燃起了對時尚的興趣，開始在時尚產業中探索自己的定位。

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Iris 雖然沒有特別出眾的身高，不過憑藉著她的教母 Kate Moss 的教導，和天生一種古靈精怪的獨特氣質，早在 2017 年就接下了 MiuMiu 的廣告，和擔任 Burberry 化妝品的代言人，今年 3 月，她也繼續和 Miu Miu 合作，站上天橋，也為 Fendi 代言包款，不過編輯覺得，再怎麼好看的設計都檔不住她的魅力！

雖然祖狄羅和前妻早就在 2003 年離婚，不過 Iris 的童年可是充滿了和父親愉快的回憶，Iris 從小就被狗仔拍到和爸爸出遊的照片，2012 年的時候還進球場觀賽，當時幼小稚嫩的 Iris，一轉眼就成為大美人，在時尚圈走跳。最讓外界好奇的還是，有個這麼有名的爸爸是什麼感覺？Iris 表示其實一切都很正常，爸爸平常也不斷鼓勵她嘗試新事物，探索新地方，看來父女感情相當好呢！

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私底下的 Iris 絕對不是那種會打扮得有氣質，或是故意秀身材的一般妹子。她不但對於藝術、繪畫、攝影很有一手，最近趁著隔離期間還迷上自己烹飪，有空的時候更喜歡散步走路。平常 Iris 的穿衣風格也是獨樹一格，不會過度追求流行，而偶爾小露性感也只是恰巧罷了，自然不做作的氣質，好感度滿分。

相信你已經看得出來，Iris 就是下一個崛起的超模！雖然頂著星二代的光環，不能忽視的是她背後所付出的努力和對時尚的熱情，或許她現在還沒想好未來想要成為什麼，不過意念堅定、勇往直前的女孩，你應該也心動了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：裘德洛有女初長成！19 歲模特兒 Iris Law，鬼靈精怪個性擄獲時尚界！】