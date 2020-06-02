長場雄Yu Nagaba夾心餅上即席揮毫　難道要同OREO搞聯乘合作？

近年藝術家與潮流世界以至日常生活品的合作，比比皆是，對於日本Artists而言更是如此，例如長場雄，就堪稱長做長有。

利用牙籤，長場雄在Mega OREO白色忌廉上進行雕刻。（長場雄ig）

昨日長場雄個人ig帳號，亦發放另一單叫人想入非非的重磅消息，就是以OREO Mega Stuf Chocolate Sandwich Cookies夾心餅為題材，利用牙籤，在Mega OREO最豐滿的白色忌廉上進行雕刻，雕畫出一隻彷如Snoopy一樣的白色小狗。

Supreme × OREO。（OREO）

Supreme × OREO。（OREO）

線條雖然簡單，但很具長場雄的招牌風格，更惹來長場雄 × OREO的合作先兆，尤其是與Suprmeme推出Collaboration之後，OREO進軍潮流界已經是勢所必行，究竟今次長場雄的OREO IG Post是無獨有偶抑或空穴來風？就讓我們拭目以待。

《神奈川沖浪裏》OREO。（Twitter@AnitaPan）

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而這種利用OREO去進行藝術繪畫的玩藝，也絕非長場雄首創，從網上圖片所見，近年都不斷有Artists以《The Starry Night》、《神奈川沖浪裏》等等藝術巨作為靈感主題，於OREO夾心餅之內進行設計，製作出來的水準，像真度極高，完全叫人不拾得食呢！