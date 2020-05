【Billie Eilish】放棄招牌鬆身穿搭　短片中脫衣是要反擊的是…

名人向來是網民的最愛攻擊對象,無論是他們的行為舉動,抑或是他們的樣貌、身材、穿衣打扮、戀情、私生活、甚至是家庭背景,無一不成為媒體及網民八卦及評論的焦點,讓不少名人白白承受不必要的壓力。 音樂鬼才Billie Eilish早前就決定透過短片《Not My Responsibility》來反擊一眾酸民,並且重申個人身體自主的基本權利。

Billie Eilish選擇透過短片《Not My Responsibility》反擊一眾酸民。(《Not My Responsibility》截圖)

社交媒體為用家提供了一個發聲的渠道,讓普羅大眾能夠更容易發表個人意見。然而,許多網民卻濫用匿名功能,肆意發表傷人言論,惡意攻擊他人的生活、身體、樣貌,對他人造成無法估計的心理傷害。

Billie Eilish自推出大碟《When We Fall Asleep, Where Do We Go?》後名成利就,一躍成為國際知名的歌手,更於去年被選為年度最時尚藝人,其音樂才華及超Oversized衣著風格備受年輕人愛戴。鬆身穿搭是Billie Eilish簽名式風格:

可惜並非所有人都只單純欣賞Billie Eilish驚人的才華。一如全部知名歌手,Billie Eilish的一舉一動亦被網民放到鎂光燈下逐一審視,而她獨特的打扮以及驕人的身材便成為網民的討論焦點,肆無忌憚地評擊及品評,甚至隔空性騷擾她。

面對網民無間斷的抨擊及騷擾,Billie Eilish選擇透過自編自導的短片《Not My Responsibility》不平則鳴,道出自己的心聲。Billie Eilish自編自導短片《Not My Responsibility》:

整條影片燈光陰暗,Billie Eilish愁眉不展地望向鏡頭,並緩緩地脫下身上的衣服。透過旁白,Billie Eilish娓娓道出她的心事:「有些人對我的意見、我的歌、我的衣著打扮、我的身材有意見,甚或感到厭惡,但有些人則喜歡這樣的我。有些人習慣去侮辱其他人,當中某些人決定去侮辱我。我的所有就像是透明,能被每個人看見。我時刻都能感覺到你們的凝視。如果我活在你們的凝視及否定之下,便再也無法活下去了。」

其實今次已不是Billie Eilish首次高調反抗網民的惡意抨擊。早前她便透過歌曲《everyhing i wanted》,抒發自己成名後所感受到的壓力。另外,她亦曾透露之所以選擇oversize風格,便是希望大家能夠重視她的音樂、看見她的內在,而不是她的身材。Billie Eilish借《everyhing i wanted》回應網民:

「即使你們從沒有看過我的身體,但仍然選擇去批評它,甚至憑藉它來判斷我。為什麼你們能夠單憑他人的身體尺寸便妄下判斷,甚至以此去判斷一個人值不值得?」最後Billie Eilish續說:「我穿多抑或穿少也好,誰可以決定我是誰?難道我的價值僅是由你們去判定嗎?你們的喜惡及意見並不是我的責任。」

現今世代能出現Billie Eilish此等高質素的創作歌手,實是本世代難得的福份。希望大家能更珍惜她的音樂才華(簡稱:「放她一條生路」),讓她可以更純粹地享受音樂吧。