Peterson Stoop│將舊波鞋換底　植鞣革工藝更媲美Hender Scheme

近年波鞋文化大盛，不過較之於年輕潮童無止境的對限量球鞋抽籤再炒賣，品味之士看待Sneakers的態度，明顯有個性得多。

Hender Scheme MIP-10。（Ankara Barkod）

對於那些喜歡球鞋文化而又討厭「撞鞋」的資深玩家而言，崇尚改裝波鞋甚至追求Customized Sneakers，一直是他們重要出路。改裝波鞋方面，日本的Hender Scheme就是一個上佳選擇，明明就是一對Air Jordan 4、Nike Presto或者Vans Era的輪廓，設計師柏崎亮（Ryo Kashiwazaki）卻成功將它們變成植鞣皮革版本，球鞋皮革外觀更能夠隨住年月變化而變色，十分特別。

The Shoe Surgeon的改製AJ1。（The Shoe Surgeon）

Customized Sneakers方面，SBTG和The Shoe Surgeon都是改鞋專家，改造出來的單品甚至比原版原廠球鞋也要漂亮（亦昂貴）得多，可見資深球鞋愛好者為了一對獨一無二的球鞋，可以去到「幾盡」。

Peterson Stoop改製Air Jordan 1 High 'Travis Scott'。（Peterson Stoop）

更多Peterson Stoop的改製波鞋：

+ 6 + 5 + 4

而今日介絕的Peterson Stoop，則是一個介乎Hender Scheme、The Shoe Surgeon和修寶鞋藝的球鞋單位，由資深鞋匠Jelske Peterson和Jarah Stoop於2016年創立，致力將球鞋Custom-make。但留意Peterson Stoop的改鞋，並非如The Shoe Surgeon一般屬徹頭換面的改造，亦甚少改裝100%新鞋，Peterson Stoop所提倡的，乃是針對在球鞋的換底工序之上，道理承如傳統鞋匠會為著舊了的皮鞋進行換底服務，現在Peterson Stoop則專注為波鞋進行換底。

先將球鞋的鞋底拆除。（Peterson Stoop）

繼而以革鞣皮加裝成鞋底。（Peterson Stoop）

然而Peterson Stoop的球鞋換底，也絕非一般的更換相同膠底而已，當中實在創新甚至解構主義得多。事關Peterson Stoop所更換的鞋底，無論是Air Jordan 1、Air Force 1、Air Max 97定還是adidas Superstar也好，鞋中底和大底部份，皆清一色以粉肉色的植鞣革製造，而且部份鞋底，更造得彷如紳士皮鞋一樣設有鞋跟，將皮鞋概念注入球鞋之中，又深具皮革職人的風尚，哪怕定價不菲，平均盛惠€500歐羅一對，追求者依然大有人在。就連經典老牌Timberland和新穎服飾單品Camiel Fortgens，也分別欣賞到Peterson Stoop的工藝和創意價值，先後與之合作，推出鞋履製品，可見其發展潛力之高，實在無可置疑。