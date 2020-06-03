【黑鏡】Black Mirror第6季即將面世？街頭一面鏡子透露甚麼？

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西班牙馬德里一個巴士站的廣告牌近日被換成一面寫有「BLACK MIRROR 6th season. Live now, everywhere.」字樣的鏡子，令不少網民非常期待Netflix神劇《黑鏡》（Black Mirror）第6季的來臨。

Netflix神劇《黑鏡》是不少劇迷的最愛。（Black Mirror）

Netflix神劇《黑鏡》每集均以獨立故事預測科技對未來生活帶來的改變，自面世以來震撼無數觀眾。

相信不少劇迷相當期待《黑鏡》第六季的來臨，然而因新冠肺炎影響，加上《黑鏡》製作人Charlie Brooker在較早前的直播中亦曾表示不適合在此時刻向公眾展示如此黑暗的內容，拍攝因而延後，第六季面世之日遙遙無期。

然而，馬德里一個巴士站的廣告牌近日被換成一面鏡子，上面寫有「BLACK MIRROR 6th season. Live now, everywhere.」的字樣，令不少途人相當興奮，更對著鏡子自拍並上載至網上，與一眾網民分享好消息。

可惜，廣告是由馬德里一家名叫Brother Ad School的creative agency，依照《黑鏡》其中一集〈We're living in a black mirror〉的概念製作而成，並非NETFLIX的官方廣告。Brother Ad School希望藉著此廣告表達：「我們存活在與上季《黑鏡》劇情相當相似的世界超過一個月了。《黑鏡》第五季是一齣劇集，第六季卻是個現實世界。」大家又同意他們的想法嗎？

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