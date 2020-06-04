認識CHANEL老佛爺最後繆思　21歲超模Vittoria Ceretti愛情故事

【CHANEL繆思】年僅21歲的義大利籍超模Vittoria Ceretti近日傳出完婚消息。事業愛情兩得意，相信令不少女子相當羨慕。

年僅21歲的義大利籍超模Vittoria Ceretti近日傳出完婚消息。（Instagram@vivavittoria）

模特兒是不少女生的夢想，但若果沒有得天獨厚的高佻身材及雄厚家底，要成為名成利就的一線名模絕非易事。來自義大利的Vittoria Ceretti，名字或許不如Hadid兩姊妹或Kendall Jenner般響亮，但她同樣是近世代最炙手可熱的模特兒。

Vittoria Ceretti早在14歲那年便參與當地的Elite精英模特兒大賽，首次參與即打入決賽圈，隨即開展其模特兒生涯。憑藉深邃五官及高佻身型，Vittoria Ceretti即便沒有雄厚的家庭背景同樣備受寵愛，甫出道即獲一眾義大利品牌邀約行騷，在天橋嶄露頭角後更一躍成為搶手名模，幾乎各大品牌的天橋都能看到她的身影。

Vittoria Ceretti曾與PRADA、VALENTINO、CELINE等品牌合作：

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由出道至今，Vittoria Ceretti經已走過超過200場騷，亦拿下超過50多個廣告，勢不可擋。除此之外，她更是傳奇時裝設計師Karl Lagerfeld臨終前的繆思，多次獲老佛爺賞識，擔當CHANEL時裝騷的開幕或閉幕模特兒，亦是CHANEL的御用平面及美妝部模特兒。Virginie Viard上任後，雙方的關係亦沒有改變，Vittoria Ceretti依然是CHANEL其中一位亮眼的繆思。

Vittoria Ceretti是傳奇時裝設計師Karl Lagerfeld臨終前的繆思：

Vittoria是老佛爺Karl Lagerfeld其中一位繆思。（IG@vittoria）

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不單事業如日中天，有指Vittoria Ceretti在較早前與DJ男友Matteo Milleri於西班牙伊比薩半島（IBIZA）低調完婚，事業愛情身高樣貌盡得。

Vittoria Ceretti與丈夫Matteo Milleri（IG@matteo_milleri）

從模特兒好友Irina Đuranović的IG story可見，Vittoria Ceretti在當日身穿設計簡約的米白連身長裙，配上乾淨的妝容及髮型完成結婚儀式。整個婚禮沒有誇張的鋪排，Vittoria Ceretti甚至沒有在個人社交媒體上高調宣布喜事，非常低調。

過去Vittoria Ceretti僅曾公開與變性名模Natalie Westling的戀情：

Vittoria Ceretti與前度Natalie Westling曾為CHANEL一同出鏡，由老佛爺Karl Lagerfeld親自拍攝。（IG@nathanwestling）

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別以為此等幸福來之容易，年紀輕輕即事業愛情盡得，全賴先天優良的美貌與身型外，Vittoria Ceretti成熟的處世之道亦應記一功。即使處身於充滿競爭的模特兒圈子，Vittoria Ceretti亦常提醒自己：「善待你遇到的每一個人，最重要的是：永遠不要把自己的事業與其他模特兒做比較」。試問世間多少人做到成功而不張揚不囂張？保持謙遜才是有才之人真正的本事。