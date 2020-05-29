【Old Celiné血統】LV新皮件總監最強履歷　曾設計Celiné熱門手袋

Louis Vuitton較早前宣布Johnny Coca將由本年6月2日開始，擔任品牌最新女裝時尚皮件總監一職。 消息讓人不禁好奇，他那亮麗的Old Celiné往績，能否在Louis Vuitton延續下去？

Louis Vuitton宣布將由Johnny Coca擔任品牌最新女裝時尚皮件總監一職。（Louis Vuitton）

Louis Vuitton較早前宣布，前Mulberry創意總監Johnny Coca將任職品牌女裝時尚皮件總監一職，與女裝創意總監Nicolas Ghesquière共同設計出更多時尚單品。

Johnny Coca於西班牙出身，自小熱愛畫作及色彩，長大後先後入讀巴黎藝術學院（École des Beaux-Arts）及布勒藝術學院（École Boulle），主修工業建築設計學系。過去曾於1996年至2000年擔任Louis Vuitton的配件設計師，後來再轉投到Bally及Celiné，於Celiné擔任配飾部首席設計師，與Phoebe Philo共同為時裝界寫下歷史。

Celiné Trapeze由Johnny Coca設計。（Celiné）

2015年，Johnny Coca獲MULBERRY聘請成為品牌創意總監。工業建築設計學系的背景使得他在設計時，更注重產品的線條及實用性。而他為MULBERRY所設計的幾款手袋，正好兼備實用及時尚的特質，加上親民的定價，讓不少女士對MULBERRY改觀，就連凱特王妃亦成為品牌的忠實用家，短短數年間便讓MULBERRY起死回生，非常厲害。

Johnny Coca自2015年起擔任MULBERRY創意總監，短短數年便讓品牌起死回生。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

本年三月，Johnny Coca卻突然宣布離任消息，外界紛紛揣測他的最新去向。如今重投Louis Vuitton懷抱，他表示：「謝謝Delphine與LVMH集團對我的信任與支持，我十分榮幸能夠回到這個象徵著旅行與夢想的傑出品牌。」相信大家都非常好奇Johnny Coca會為Louis Vuitton設計出怎樣的經典手袋吧？且讓我們一起拭目以待。