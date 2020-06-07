【集體回憶】本地品牌以英殖壹圓港幣造錶　英女皇頭像為回憶定格

時光荏苒，過去的歲月一去不回。香港回歸中國逾23載，經歷翻天覆地的改變，英殖時期的生活從此淪為回憶，逐漸淡出香港人的日常之外。 最近面世的本地品牌Urban Time Imagination，便以於英殖時期流通的壹圓港幣，製作出一式五款手錶，為回憶定格。

Urban Time Imagination由英籍雕塑家Cecil Thomas創立，過去大多為大品牌設計及生產手錶。今次他們之所以會設計出英女皇頭像壹圓硬幣手錶，全歸功於Cecil Thomas的嫲嫲。

Cecil Thomas的嫲嫲生前愛儲硬幣，過去儲下了數百個1960及1970年鑄造的壹圓硬幣。當她去世後，Cecil Thomas便以她的收藏設計出一款雙面設計的手錶，再送贈予一眾親友以紀念親愛的祖母。其後在親友的鼓勵下，Cecil Thomas決定將設計推出市面，成為Urban Time Imagination誕生後第一個自家產品。

每隻手錶均以於1960及1970年鑄造的真壹圓硬幣製成，正面呈現英女皇伊利沙伯二世的肖像，背面則呈現手持珍珠的英國皇室獅子。於1960年鑄造的硬幣以紅銅鎳合金鑄造、取締之前流通的一元紙幣，從此成為香港市民的日常。後因香港曾有變動，因此政府於1970年決定改以槽紋設計製造硬幣，兩款壹圓硬幣都極具收藏意義。點擊看更多殖民時期港幣設計腕錶：

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手錶直徑為40mm，採用日本製造Y12 3-hand movement石英機芯製成，錶帶則採用意大利真皮，共有黑、啡、紅、翡翠綠、黑色壓紋、暗紅壓紋、粉紅壓紋，以及深啡壓紋八款選擇。整個設計及製作過程全於本地誕生，百分百香港製作，本土味十足。此款英女皇頭像壹圓硬幣手錶定價為每隻$1,980，有興趣的朋友不妨支持。