【警察暴力】市民仇警情緒與日俱增　樂高LEGO決定作出甚麼回應？

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）因警察暴力執法致死事件引發全美抗議，事件至今仍未見有放緩跡象。 時尚、藝術、音樂、科技、演藝圈先後打破沉默，發聲控訴濫權政府及警暴。樂高LEGO有見近日市民對警察的憎恨與日俱增，亦決定作出以下行動回應。

樂高LEGO有見近日市民對警察的憎恨與日俱增，決定作出以下行動。（LEGO）

弗洛伊德被白人警員跪頸8分46秒而致死，促發全美大規模示威，宣示對政權及警察的憤恨。過去一星期，示威演變成大型騷亂，多家商戶遭受搶劫及破壞，總統特朗普下令多個州及主要城市實施宵禁，警方亦不斷向市民發射催淚彈及橡膠子彈，以強硬手段回應公眾不滿，至今造成一名示威者死亡，加劇市民悲憤情緒。

樂高LEGO有見情況演變至此，決定呼應由各大唱片公司發起的「暗黑星期二」（Blackout Tuesday）活動，暫時收回坊間所有有關警察的lego模型，當中包括警局、警車、迷你警察公仔、交通警、各種輔助設施等逾30款設計，以此表達對示威者的支持。

一系列警察lego下架。（LEGO）

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過去樂高LEGO曾推出各種不同版本的警察模型，估計警察模型是公司旗下的暢銷商品之一。暫時將警察模型下架的決定，無疑反映出當下市民對警方的憎恨及厭惡。然而，以一決定僅適用於一眾玩具店，一系列警察lego模型仍能在樂高LEGO的官方網站及專門站買到。大家對樂高LEGO此一安排又有甚麼看法呢？

舊版警察lego模型：