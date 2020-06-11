【Art Basel】不敵肺炎疫情確認取消　Baselworld更是危在旦夕？

1970年，瑞士舉行首屆Art Basel（巴塞爾藝術展）。時至今日，此大型博覽已經成為全球最頂尖兼最受歡迎的藝壇盛事，今年更要迎來金禧50周年。可是在新冠肺炎疫情之下，主辦單位終於決定取消今年在瑞士巴塞爾本部舉行的Art Basel。

巴塞爾Art Basel原定每年6月舉行，去年吸引超過93,000人次入場，本來原有超過250個畫廊參加，帶來4,000多位國際級大師及新晉藝術家作品。由於新冠肺炎關係，主辦單位早前已決定延期至9月舉行，惟疫情至今尚未見完全明朗，故最終決定取消本屆展會，下屆將於2021年6月17-20日舉行。至於原定同期在同一場地舉行的「邁亞密藝術展｜巴塞爾展會」（Design Miami｜Basel）亦同樣取消。

主辦單位終於決定取消今年在瑞士巴塞爾本部舉行的Art Basel（instagram@artbasel）

對於取消展會決定，大會聲明如下： 「巴塞爾藝術展遺憾宣布取消2020年巴塞爾展會。雖然有跡象顯示一些國家展望可脫離封鎖狀態，但全球仍處於不穩定中，不少未知之數令舉行展會的選擇寸步難移。大規模聚會構成的公眾健康風險，國際間運輸往來的阻礙，瑞士聯邦委員會對何時放寬舉辦大型活動的措施仍未有定案等多項關鍵的元素，我們確信專注於明年舉辦國際卓越的巴塞爾展會是目前最佳的決定。 我們深切慰問世界各地受影響的人士。在當今充滿挑戰的時代，直到我們能夠再次見面，我們祝大家一切安好。」

Art Basel有三大展會，按舉行時間順序為香港（3月）、巴塞爾（6月）、邁阿密海灘（12月）。本年由於疫情關係，香港率先取消實體展會，改為移師網上展銷，成績可參考我們當時的報道《香港Art Basel首次移師網上展銷 各大畫廊的戰報與反應》。

大會將按照香港展會模式，於本月19-26日舉行第二次網上展廳。雖然沒有指名道姓，但估計是專為巴塞爾展會的參展畫廊而設。Art Basel三大展會，如今只有邁阿密海灘仍有機會如期舉辦。不過觀乎美國情況，亦是難以言穩。

今屆香港Art Basel移師網上展（Art Basel網上截圖）

對母公司MCH集團來說，2020絕對是多災多難的一年。除了Art Basel實體展會被逼取消外，旗下另一大型博覽 -「巴塞爾鐘錶展」（Baselworld）更是危在旦夕。「巴塞爾鐘錶展」乃業界年度重頭戲，亦是MCH集團其中一個最賺錢的項目。可是各大品牌近年先後決定退出，令這項鐘錶界盛事敲響喪鐘。

先是史華曲集團（Swatch Group）於2018年宣佈起不再參展，旗下Swatch、寶璣（Bruget）、寶珀（Blancpain）、歐米茄（Omega）等瑞士鐘錶品牌於翌年起悉數缺席。到2019年，百年靈（Breitling）、精工（Seiko）及Casio亦以展期為由相繼退出。

各大品牌近年先後決定退出，令這項鐘錶界盛事敲響喪鐘。（instagram@lookyestilorevista）

今年情況更是嚴峻，大會宣佈疫情關係取消本屆「巴塞爾鐘錶展」後，勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）、帝舵（Tudor）、蕭邦（Chopard）及Chanel五大品牌以不滿改期決定為由，攜手退出，宣佈另起爐灶。

隨後，LVMH亦宣佈退出，寶格麗（Bvlgari）、宇舶（Hublot）、泰格豪雅（TAG Heuer）、真力時（Zenith）等旗下品牌全數離場。即使「巴塞爾鐘錶展」未來能辦下去，亦已經是名存實亡。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：不敵新冠肺炎疫情 2020年瑞士Art Basel確認取消】