作品曾亮相Art Basel、GUCCI　日本藝術家鹽田千春以紗線連繫回憶

雖然Art Basel落幕已有一個月之久,但相信不少觀眾還記得那個由白線編織而成,彷如一片片飄零於空中的純白羽毛的裝置藝術。

那是日本藝術家鹽田千春的創作,名為《我們要去哪裡?》 ( Where are we going)。

一條條白線纏繞在一起,組成船的形式,寓意人類正駛向新的開始。