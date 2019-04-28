作品曾亮相Art Basel、GUCCI　日本藝術家鹽田千春以紗線連繫回憶

雖然Art Basel落幕已有一個月之久，但相信不少觀眾還記得那個由白線編織而成，彷如一片片飄零於空中的純白羽毛的裝置藝術。 那是日本藝術家鹽田千春的創作，名為《我們要去哪裡？》 （ Where are we going）。 一條條白線纏繞在一起，組成船的形式，寓意人類正駛向新的開始。

鹽田千春。（網上圖片）

鹽田千春現時喜以線作為創作媒介，以往的創作中均以黑色或紅線為主，紅線更是最具標誌性的創作，《我們要去哪裡？》是她第一次用白紗線的作品。Art Basel並不是《我們要去哪裡？》的首次展覽，在2017年，這個裝置藝術就已在法國巴黎的樂蓬馬歇百貨公司（Le Bon Marche）示人，在百貨公司中央懸掛了多達150艘小船。

鹽田千春最近於柏林展覽的作品「beyond memory」，就創作出盛載著回憶的雲朵，希望連繫觀眾的過去與末來。（IG@chiharushiota）

鹽田千春的作品所探討的往往是十分虛無的概念或意象，如記憶、生死、情緒。她最近於柏林展覽的作品《beyond memory》，就創作出盛載著回憶的雲朵，希望連繫觀眾的過去與末來。今次鹽田千春同樣選擇了以白色作為作品的色調，並認為白色有永恆的意思。

鹽田千春其中一個十分有意義的作品是去年為第一次世界大戰停戰一百周年而創作的《lifelines》，圓形的通道中纏滿了紅線，兩張椅子佇立於中央，每天的傍晚6點至7點半會有兩位表演者走向椅子並坐下，希望透過作品令觀眾反思歷史並與歷史對話。

在2016年，鹽田千春更獲GUCCI邀請為品牌的《4 Rooms》藝術計劃創作裝置藝術。品牌邀請了四位藝術家以富有標誌性的花卉、圖案及動物作為創作題材，並在日本銀座的GUCCI舉行展覽。

「剪不斷，理還亂」似乎最能貼切形容鹽田千春作品的詩句，其作品在空間以及時間上都是寬闊的，充滿著無窮無盡的想像空間。

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