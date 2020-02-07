【武漢肺炎】Art Basel、ART CENTRAL取消　疫情肆虐影響藝術3月

武漢肺炎在香港肆虐，口罩一個難求下，很多大型活動亦相繼取消。 3月本來是香港藝術文化界最熱鬧的日子，大大小小的藝文活動、展覽都在這個月舉行。 可惜今年在疫情影響下，Art Basel、ART CENTRAL也先後宣布取消。

Art Basel Hong Kong是香港大型藝術活動之一（Art Basel）

原定於2020年3月19日至21日在香港會議展覽中心舉行的Art Basel，因應武漢肺炎疫情爆發和傳播，取消香港舉展會。



1月間，美國紐約Metro Pictures Gallery等多個國際畫廊已表示希望Art Basel能因應疫情取消展會，當時主辦方MCH Group指「言之尚早」。直到今日，主辦方發表新聞稿，正式取消今年香港Art Basel展會，Art Basel全球總監及 MCH 集團執行董事會成員 Marc Spiegler 表示：「取消巴塞爾藝術展香港展會是我們一個非常艱難的決定，我們於作決定前考慮過所有其他可能性、收集不同藝廊經營者、收藏 家、合作夥伴及外界專家的意見及觀點。我們當然了解到展會於區內文化氛圍及對我們不論是亞洲以至全球的藝廊經營者，所扮演的重要角色。我們的團隊於過去一年為確保三月 的展會再次成功舉辦奉獻了額外的時間及努力，突如其來的新型冠狀病毒疫情的爆發及迅 速傳播徹底地改變了整個情況。」

2019年香港Art Basel入場人次達8.8萬，再創新高；下一屆展會將定於2021年3月25日至27日舉行。

按圖回顧2019年Art Basel：

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於中環舉行的ART CENTRAL同樣是香港3月份重要藝文活動（ART CENTRAL）

繼Art Basel後，另一3月份本地重要藝文展會ART CENTRAL，原定於3月18至22日舉行，不過同樣因武漢肺炎疫情於今日宣布取消

ART CENTRAL指出基於公共衛生取消2020展會，主辦方發表新聞稿中，ART CENTRAL發言人表示「取消Art Central 2020是一項極其艱難的決定，但衡量各種因素，要保證能為參展的合作藝廊帶來成果豐碩的展會，實在挑戰重重。」並指出「在此艱難時期，我們希望表達對香港以及一眾藝廊和藝術家的支持，他們的付出令這個城市成為舉世知名的藝術中心。」



2021年ART CENTRAL繼續在中環海濱活動空間舉行，日期待定；2019年Art Central參觀人數逾37,000人。

按圖回顧2019年ART CENTRAL：