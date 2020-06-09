Nike推出黑白漸變「陰陽」Air Max 95　彌補買不到CDG別注遺憾？

Nike的球鞋推廣戰略有一明顯特色，就是每每推出可望而不可及的超限量別注球鞋的約干時間後，都會推出一對與限量別注有着幾分相同的「平民」版本。

2004年登場的Dunk SB Low Medicom 2，現在炒價已達數萬大元。（Snaidero USA.）

2017年平民版Dunk Low Elite Medicom Bearbrick。（stockx）

這種策略可謂比比皆是，例如2004年與Medicom合作的Dunk SB Low Medicom 2＂黑牛＂，相傳就只有超限定的400對，許多人根本無從入手，如是者Nike於2017年就再度與Medicom聯手推出Dunk Low Elite Medicom Bearbrick，仍然以黑色牛仔布作主物料，但鞋面卻多了一層格狀紋和熊仔頭鞋舌標記，鞋底亦加上Zoom系統，相04年元祖版有着7成相似，在不影響原作的稀有度同時，又能夠將出色的設計與更多消費者分享，可說用心良苦。

COMME des GARÇONS Vapormax。（stockx）

Vapormax Triple Black。（stockx）

atmos 2002 & 2016兩代“Safari” Air Max 1，也是另一「貴族平民化」的例子。（snerkernews）

又例如2017年Nike強勢首創Vapormax，第一擊就是與COMME des GARÇONS合作，推出無綁帶版本，在間完售並掀起炒賣潮的數個月之後，Nike就單方面推出90%相似的自家版本＂Triple Black＂，成為由「限量版導向至平民化」的另一大經典，鞋款亦流行至今。

一式三款的COMME des GARÇONS Air Max 95別注。（nike）

而來到今個夏天，Nike最新的「貴族平民化」項目，就再次落到COMME des GARÇONS之上，以COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS20，那3對漸變色黑白Air Max 95別注作基調，推出名曰 "Yin Yang"陰陽的普通版，既是大玩東方神秘陰陽元素，鞋身上由黑變白的漸變色設計特徵，亦明顯取材自CDG別注。

"Yin Yang"陰陽Air Max 95。（sneakernews）

更多"Yin Yang"陰陽Air Max 95產品照：

+ 9 + 8 + 7

雖然別注版上Signature的披口破爛Ruffle飾邊，今次陰陽版之中就不見了，但官方定價卻勢必親民許多，如無意外應該「千幾蚊」就有交易，別忘記年初那3對CDG別注，其官方售價可是差不多$3,200港元呢！（起初還是抽籤才買得到）對於不想每時每刻都動輒數千元買波鞋的務實潮流人而言，今次絕對是彌補遺憾好機會。（發售日期待定）