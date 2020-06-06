【Mizuno】日式古拖鞋熱持續　與老字號奈良大和工房共同研發雪駄

近來日式拖鞋如雪駄或如廁用拖鞋大流行，早前《一物》已先後介紹過MARUNAKA、Bench和inoca SETTA等寶號，而今次加入這個拖鞋陣營的品牌，就更加出名矣！正正是大名鼎鼎的Mizuno。

Mizuno近年積極時尚化，洗去昔日的老派形象。（Mizuno）

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大家沒有睇錯，正是那個與ASICS齊名的日本國寶級跑，眼看人家ASICS這些年來在潮流界呼風喚雨，與Kiko Kostadinov、GmbH和Affix等等品牌策動出接二連三的大成功Collaboration。

Mizuno與BEAMS共同打造Wave Rider 10。（Mizuno）

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Mizuno近年亦不甘示弱地作出回應，先後與FUTUR、WOOD WOOD等歐洲品牌合作，最近也與BEAMS共同打造Wave Rider 10，雖然論話題性仍然不及ASICS × Kiko Kostadinov般轟動，但也的的確確改革了Mizuno昔日只針對專業運動員的形象，開拓了品牌從前少見的時尚感。

Mizuno"SETTA C/6"，￥16,000。（Mizuno）

雪駄的縫紉和鞋底部份，交由大和工房代工。（Mizuno）

而今個6月，Mizuno又進一步迎來革新驚喜，邀請奈良縣權威雪駄工坊：大和工房，共同推出從前完全沒有生產過的Mizuno雪駄拖鞋Mizuno"SETTA C/6"，盛惠￥16,000。（Mizuno網店有售）

雖然雪駄的縫紉和鞋底部份，均交由大和工房代工製作，但Mizuno方面也為這對"SETTA C/6"下了巨大的研發心機：留意"SETTA C/6"鞋面亞麻狀織物內部的鞋墊系統，乃是利用碳纖維增強塑料（CFRP）製造。CFRP是一種經由碳纖維和軟化塑料浸漬並固化而成的材質，特點是輕巧和富有彈性，平常應用在飛機、鐵路、汽車和電器等機械領域之中，視為金屬的理想替代材料。

Mizuno方面雖然一直都有利用CFRP去生產商品，卻只集中在製作高爾夫球桿、網球拍、棒球棍等器械之上，今次卻創新地將CFRP應用到製鞋工藝之上，將CFRP獨有的輕巧和彈性注入雪駄鞋墊之內，結合Mizuno引以自豪，符合人體工學的弓形鞋面，將最先進的高科技融入到有着400年歷史的雪駄之中，再一次彰顯日本人擅長將新、舊元素完美結合的眼界和功力。