【建築設計】法國阿爾卑斯山森林小屋　玻璃外牆打開大自然大門

新冠肺炎COVID-19疫情期間，經常聽到的除了是「居家抗疫」，「隔離營」也是另一熱門關鍵字。 不少人一聽到火炭駿洋邨這個香港隔離營便心感驚慌，一來是懼怕染病，二來那白牆無家具的環境，同樣帶來冰冷感覺。 假如隔離營可以像這法國設計的郊外獨立小屋，相信大家的驚慌一定大減。

法國設計公司Lumicene製作的獨立小屋Lumipod，是去年完成設計的作品，而第一個製成品已安放在海拔1000米以上的法國阿爾卑斯山森林之中，這圓形小屋配上Cozy環境，顯得份外Chill。

法果郊外獨立小屋Lumipod（Lumicene）

Lumipod主力結構由鋼製成，外部則用上經日本防蟲處理的杉木，簡潔設計中的最大亮點，無疑是用上Lumicene標誌性的窗戶設計，直徑達5米的玻璃立面包裹著小屋，那180度的廣視視野，讓用家即使留在屋內，經過暢通無阻的視點，也有如置身於大自然環境之中。玻璃立面是Lumipod最大亮點：

室內設計有如高級酒店格局，有睡床、洗手間和淋浴間，每朝起床時將窗簾打開，感受一下燦爛的陽光，梳洗過後，更可透過活動鋁製框架將玻璃外牆收起，打破室內室外的界線，躺在床上亦能呼吸一口自然的空氣，美景盡入眼簾，感覺寫意又溫暖。按圖看室內設計：

法國製造的Lumipod還有另一優點，就是組裝方便，只需要兩、三天內完成，甚為靈活方便。當然以此作為隔離營太過豪華奢侈，不過以這設計概念作參考，遠離人多擠湧的市區，來到郊野設置容易組裝的小屋，被隔離的人也不會有囚禁的感覺，這對城外城內的人來說，都不失為一件好事。