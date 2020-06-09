【宮崎駿】父子檔打造電影《安雅與魔女》　黑貓魔女組合有驚喜？

前不久Netflix與吉卜力工作室合作，將21部經典作品分批上架，相信大家較早前安在家中已重溫了不少大師作品吧。 近日吉卜力工作室確定將在本年年末播放由宮崎駿企劃、兒子宮崎吾朗導演的新作《安雅與魔女》。再次以黑貓及魔女為主角，今次宮崎駿兩父子會為大家帶來甚麼驚喜？

近日吉卜力工作室確定將在本年年末播放由宮崎駿企劃、兒子宮崎吾朗導演的新作《安雅與魔女》。（吉卜力工作室）

近日吉卜力工作室宣布新作《安雅與魔女》將於本年冬天在NHK電視台上播放。消息公布後即引發大量討論，不少網民相繼表示非常期待。

今部電影是吉卜力繼《紅烏龜：小島物語》後推出的作品，相隔足足四年之久，加上有大師宮崎駿坐鎮，令一眾忠實觀眾引頸以待。是次宮崎駿取用英國科幻小說家Diana Wynne Jones於2011年發表的故事《安雅與魔女》（Earwig and the Witch）為藍本，再一次為大家帶來小魔女成長的冒險故事。

是次是宮崎駿繼大熱電影《哈爾移動城堡》後第二次選用Diana Wynne Jones的故事為藍本。（《安雅與魔女》）

故事講述於兒童之家長大的主角安雅，本來並不曉得自己擁有魔女血統，直至被一名壞心腸的魔女收養後，終在黑貓的協助下發現自己的力量，並且偷偷創造出對抗壞魔女的咒語。

是次是宮崎駿繼大熱電影《哈爾移動城堡》後第二次選用Diana Wynne Jones的故事為藍本，據悉大師對《安雅與魔女》愛不釋手，多次重讀，終決定與兒子攜手將故事改編成電影。

宮崎駿過去以黑貓及魔女為主角的經典作品：

過去宮崎駿多次以黑貓及魔女為主角創作出多部經典作品，今次父子檔將會為大家帶來甚麼驚喜呢？據悉宮崎駿自退休開始迷上CGI技術，《安雅與魔女》便將全以3D CGI技術製作，一改傳統手繪的製作方法。《安雅與魔女》還會為大家帶來甚麼驚喜？且讓我們一同期待電影的播放之日吧。