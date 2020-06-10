【UNIQLO】銀座四層旗艦店6.19開幕　為甚麼跟M+、鳥巢扯上關係？

本月UNIQLO日本區除了為大家帶來UNIQLO × Theory聯乘系列外，亦將於銀座開設最新旗艦店「UNIQLO TOKYO」。整棟旗艦店由曾榮獲普立茲克建築獎的瑞士建築事務所Herzog＆de Meuron操刀設計，成果令人期待。

UNIQLO最新旗艦店「UNIQLO TOKYO」。（UNIQLO）

UNIQLO藉著近日銀座及樂町區重新規劃的良機，將原本位於Tokyo Marronnier Gate Ginza 2 七樓位置的分店，擴張成總共四層的最新旗艦店UNIQLO TOKYO。UNIQLO TOKYO將位於Tokyo Marronnier Gate Ginza 2 一至四樓，總面積約為1,350坪，非常龐大。

UNIQLO較早前表示，預期旗艦店UNIQLO TOKYO將改變銀座客戶的流量，藉此為品牌加強聲勢之餘，亦更完整地傳遞品牌「高質量、高功能性、設計創新、價格親民」的LifeWear概念。

UNIQLO在官網宣傳UNIQLO TOKYO。（UNIQLO）

最新旗艦店UNIQLO TOKYO由佐藤可士和擔任創意總監，並成功邀來曾經榮獲普立茲克建築獎的瑞士建築事務所Herzog＆de Meuron共同操刀設計。Herzog＆de Meuron擅於以各種材質打造出抽象的極簡主義建築，過去不單曾將倫敦河岸發電站（Bankside Power Station）改造為泰特現代美術館（Tate Modern），亦曾打造北京國家體育場、PRADA東京旗艦店、M+博物館大樓等，資歷十足，相信今次亦會為UNIQLO TOKYO打造出富有個性的面貌。

重溫Herzog＆de Meuron部份作品：

+ 10 + 9 + 8

據悉UNIQLO TOKYO一樓將會劃分成展現品牌LifeWear概念的LifeWear Square；二樓則為女裝部；三樓是為男裝部，另設定制西裝區域；四樓則專售童裝和嬰兒裝，此層更體貼地設有可供孩童玩耍的圖書館，方便一眾家長安心購物。

一至四樓均設有展示空間，用以展出與不同單位合作的作品。首輪合作的對象包括資生堂首位彩妝大師原田忠、edenworks 篠崎恵美、神宮エミ等8位設計師及藝術家，令人期待。除此以外，他日UNIQLO公園橫濱Bayside商店和原宿商店開幕後，UNIQLO TOKYO的入口處更將設有一個專門出售鮮花的區域，為生活加添色彩。

UNIQLO TOKYO（UNIQLO）

UNIQLO TOKYO將於本月19日正式營業。為了慶祝旗艦店開幕，UNIQLO亦特意推出限定紀念品：首3000位造訪者將可獲得Uniqlo x 木村屋總本店的麵包；首12萬人可獲得Uniqlo x craft BOSS 「Craft Boss」系列咖啡；首3000位買滿$10,000日元的消費者則可獲贈紀念環保袋。可惜身處香港的大家無緣取得上述紀念品，但下次到東京旅行時不妨到UNIQLO TOKYO朝聖一番。

UNIQLO TOKYO限定紀念品：