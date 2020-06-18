CASETiFY × 長場雄首個iPhone電子配件系列　價錢發售資料全公開

在時裝世界呼風喚雨的人，未必一定要時裝設計師，藝術家同樣大放異彩，就以日本為例，看看空山基、Verdy和長場雄等藝術勢力，每當推出潮流單品的時候，其轟動性實在不下於藤原浩和NIGO等人呢！

大仔氣的NEIGHBORHOOD × CASETiFY系列。（CASETiFY）

而長場雄Yu Nagaba最近就又有全新潮流企劃，就是與時尚手機殼單位CASETiFY合作，首度打造Yu Nagaba × CASETiFY系列。作為潮流愛者當然對CASETiFY毫不陌生，早年DHL和Pokémon聯乘合作已掀起廣泛好評，最近與NEIGBORHOOD的Collaboration，迅間完售不在講，更在日式水貨鋪等二手市場炒賣起來，足證有心思的有水準手機殼，吸引程度足以媲美一對限量版球鞋。

（CASETiFY）

「團體系列」iPhone case - $319起。（CASETiFY）

說回正題，今次Yu Nagaba × CASETiFY以「Stay Home, Stay Safe.」作主題，長場雄親自繪畫他最擅長的簡約人像素描，並畫出角色，注入到「團體系列」和「單人系列」兩款機殼之上，「團體系列」匯集了長場雄多款人像畫作於其中，夠搶眼外，用者亦可以選擇透明Case（分別有白邊/黑邊/粉紅邊/漸變邊）或者具反射作用的銀色鏡面Case版本。

加入了個人化服務的「單人系列」機殼，配有多款對應不同手機型號的Size，$319起。（CASETiFY）

至於「單人系列」共兩男兩女4位角色，每名角色都3款式樣，留意角色均在使用手機殼、iPad保護套、手機單肩袋及MacBook保護殼等Item，彰顯電子產品已融入生活的Life Style單味。而且「單人系列」具特設Customize服務，用家可以在機殼上，加入長場雄筆跡風格的個人化名字訂製設定，打造獨一無二的生活單品。

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Yu Nagaba × CASETiFY系列的 Waitlist即日起於www.casetify.com/yu-nagaba作Pre-order，並將於6月23日起在 CASETiFY STUDiO PopUp Landmark率先發售，翌日網站及其餘實體店亦會正式發售，

CASETiFY STUDiO PopUp Landmark地址：香港中環置地廣場B28號舖