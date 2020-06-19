【UNIQLO】銀座四層旗艦店今日開幕　村上隆、錦織圭也加持？

座於Marronnier Gate銀座2的UNIQLO TOKYO旗艦店今日開幕，場內除了齊備Uniqlo男女最新款，店內亦有不少特別展覽，開幕期間將展出村上隆、河川康輔等藝術家創作外，場內亦特設專區展示錦織圭等運動員簽名球衣，話題性十足。

UNIQLO銀座旗艦店 UNIQLO TOKYO今日開幕。這間旗艦店尚未開幕時已是噱題十足，面積達4,460平方米之餘，品牌更找來佐藤可士和擔任創意總監，聯同瑞士建築事務所Herzog & de Meuron，以「LifeＷear」為題打造４層空間。

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旗艦店４層各有特色：一樓中央設Lifewear Square區，放上同系列男女裝外，亦有售萬眾期待的Airism口罩；二樓為女裝區，三樓男裝區另特設西裝定製服務；而四樓則為小朋友特設play area，屬一家大細購物好去處。較特別的是，旗艦店內更特設花店，為店內注入清新簡約元素。

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旗艦店除了齊備Uniqlo新款設計外，店內裝置亦有不少亮點：UT x Billie Eilish x 村上隆三方聯乘成為城中熱話，今次旗艦店開幕亦乘勢展出村上隆打造的Billie Eilish雕塑以及蜘蛛模型。另外，場內亦展出河川康輔、edenworks 篠崎恵美等８位設計師及藝術家作品。至於三樓特設的Uniqlo大使專區內則展有錦織圭、平野步夢、費達拿等運動員簽名球衣及照片，話題性十足。

點擊看旗艦店各層亮點：

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為慶祝旗艦店落戶銀座，店內亦特別和銀座商店街協會推出聯乘企劃「AMAZING G!NZA」，大眾可透過UTme! App 定制專屬單品，將一系列銀座老字號商店logo印上T恤和Tote Bag，重新發揚銀座老店，誠意十足。