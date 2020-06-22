New Balance攜手日本潮店the Apartment　重塑防水撞色山系球鞋

New Balance近日氣勢如虹，特別在日本分部方面更是如此，先與WTAPS合作，再來TOKYO DESIGN STUDIO重推日製1300JPJ和極神秘的T-HOUSE企劃，實在精彩。

TONY's PIZZA的老伯主埋人Kamekichi Fujiwara潮著NB。（NEW BALANCE）

而New Balance Japan最新搞作，就是與吉祥寺美式服裝名所the Apartment合作，聯乘別注NB801外，更再次發揮品牌的核心價值，擺「阿伯上枱」。

+ 4 + 3 + 2

貴為Daddy Shoes和Dad Style的元祖品牌，New Balance向來形象鮮明，出品甚少好似Nike或adidas般，以年輕的潮流掛帥，反相以灰矇矇或者「岩岩蠶蠶」的阿伯鞋來獨霸一方，才是他們最自豪必殺技。

另一位則是HOPE-KEN HONPO KICHIJOJ拉麵店主理人Manabu Namba。（NEW BALANCE）

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所以今次與the Apartment的合作項目，兩者就再度以「真實素人」方式拍攝廣告，分別邀請吉祥寺薄餅名所TONY's PIZZA的老伯主埋人Kamekichi Fujiwara，和拉麵店年輕才俊Manabu Namba出來，以一老一少的貼地方式，為這對別注球鞋拍攝廣告照，典型的日系風格。

售價為¥19800，6月27日the Apartment官網發售。（NEW BALANCE）

說回今次New Balance × the Apartment 801，雖然801這個型號並不多人追捧，但其實都有着悠久歷史，自1998年經已誕生，今次別注更以“耐磨的老式裝備”為靈感作題，將各式各樣山系時裝中常見的機能或細節，如防撕裂尼龍、黑色反光罩、鮮彩色以至GORE-TEX®︎防水系統等等，一一注入鞋子，本就吸引。更重要是切合到Outdoor題材，將登山必備的拉繩和登山扣融合鞋子中，拉繩變成紅色鞋帶，登山扣則變成鞋面裝飾，與其形容它是一對跑鞋，倒不如說這對801是對行山鞋更為貼題。