【Hender Scheme】品牌十周年不玩鞋　實驗室器皿變出簡約花瓶

Hender Scheme今年創立十周年，決定將簡約美學延伸至玻璃家品，推出「化瓶」玻璃器具系列，將實驗器皿大改造成簡約家品。

Hender Scheme「化瓶」玻璃器具系列，為日常生活增添簡約美感。（Hender Scheme）

Hender Scheme除了最signature的植鞣革remake鞋款，近年亦開始作多元化發展，不時推出配飾、文具，以至蠟蠋等家品小物。而Hender Scheme今年迎來品牌成立十周年，AW20系列以「Life」為題，繼續鞋款設計之外，亦將自家美學延伸至花器飾品，推出「化瓶」玻璃器具系列，為日常生活增添簡約詩意。

Hender Scheme AW20系列：

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「化瓶」系列以實驗室玻璃容器為發想，將培養皿、Beaker、conical flask等5款實驗設備重新演繹，打造成盆景家品。一系列單品貫徹Hender Scheme風格，玻璃實驗器皿基底上加上杏色植鞣革裝飾，將器具帶離實驗室，再生成為簡約花器擺設，不論是掛牆或是放於飯桌裝飾，都為日常生活增添簡約美感。品牌亦表示，植鞣革隨年使用會自然變色，可讓原本冰冷的玻璃器皿添上時間的厚度。

點擊一覽「化瓶」玻璃器具系列：

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「化瓶」系列中5款器具各設不同大小，切合不同家居需要。所有設計中的皮革裝飾部分均可拆下，方便清洗。系列剛於本週上架，可惜部分款式已在網店極速完售，有興趣的朋友請欲購從速。