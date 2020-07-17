【波鞋迷】5種Sneakerhead特徵　穿上愛鞋會連廁所也不敢去？

每個男人的心中多少也藏著一點球鞋魂，就算你對 Yeezy 或是 Nike 的聯名毫不講究，選鞋的時候還不是口是心非，不知不覺拿起架上看起來最型、最可以吸引女性的那雙鞋子試穿。 或許你是名副其實的鞋頭（Sneakerhead），你的朋友們都知道你家鞋盒比家具多，說到清潔球鞋還可以講個三天三夜。不過，無論鞋款再出個千百種，編輯最近觀察到江湖上的Sneakerhead大致上可以分成 5 種樣子，各個都以自己獨有的方法來呵護寶貝球鞋，快來看看你是屬於哪一類吧！ 文：Lorry Liao, Kai Li（GQ Taiwan） 原文：Mr Jim Merrett

1. 球鞋狂熱型

你家有三面水泥牆，和一面堆得超高的鞋牆？為了不讓鞋面皮革變黃，你總是無所不用其極堵絕陽光？鬧鐘不是用來叫你起床，而是告訴你要上網搶購新鞋？如果上面三項都中了，那麼你就是不折不扣的球鞋狂熱！常常和大家炫耀擺在鞋盒裡面的那一雙 Red October，LeBrons James 系列完整到讓其他人相形失色，但是就算你卻捨不得穿上任何一雙寶貝，反而成天穿著襪子配拖鞋，你是中了球鞋毒，不過能有這樣的毅力實在令人佩服！

1. 球鞋狂熱型（插畫：Mr Pete Gamle）

2. 護鞋狂人型

你一天之中大概會花一半的時間忙著幫球鞋噴上防水防塵噴霧，另外一半時間則是忙著避開所有髒污。為了不要弄髒全新的 Common Project 白鞋，你可是連形象都可以不管，總是避免去到公共空間，甚至連廁所都要猶豫一下。還有承認吧，每一款鞋你一定會買兩雙，一雙外出用，一雙欣賞用，護鞋狂人就是你！

2. 護鞋狂人型（插畫：Mr Pete Gamlen）

3. 純粹都是意外型

沒錯，有時候成為最潮鞋頭，純粹都是意外。復刻版一雙接著一雙出現，老爹鞋更是最潮的代表，連熱愛古著的你都開始偷拿爸爸和阿公衣櫃裡的西裝外套來穿了。如果哪天你爸穿著 New Balance M992 球鞋和一身復古潮樣出現，有可能就是他單純逛街的時候覺得這款夠老夠好看，完全沒想到原來穿在路上會被年輕鞋頭投以讚賞眼光，對此你千萬不用太驚訝。

3. 純粹都是意外型（插畫：Mr Pete Gamlen）

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4. 佛系型鞋頭

打開這類鞋頭的 IG，你會發現明明連自介都懶得寫，還可以是官方認證帳號，輕鬆吸引萬人追蹤，他的收藏除了限量鞋款，還有超罕見的配色，不過可能讓其他鞋頭最無法接受的，還是他會在雨天大喇喇的穿上麂皮的 Yeezy，或是踏著 Jordan 4 Retro Eminem Encore 去爬山！不過就算這種鞋頭再表現得泰然自若，當咖啡不小心滴到腳上的 Nike Coke Whites，他還是會趁人不注意的時候偷偷蹲下去猛擦。（笑）

4. 佛系型鞋頭（插畫：Mr Pete Gamlen）

5. 順便賺外快型

現在創業方式那麼多，就連當個鞋頭也可以舒服又富裕。這種窩在家裡，搭個小小攝影棚，轉售或是代購球鞋的副業絕對不是什麼夢想，而是致富的捷徑啊！不過，這種類型的鞋頭雖然知悉各種小道消息，對於每款鞋的銷售消息瞭若指掌，不過說到底，他腳上那雙 VANS 才是真正的無價之寶。

5. 順便賺外快型（插畫：Mr Pete Gamle）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：弄髒鞋不如要他命？買鞋都不穿出去？盤點「江湖上 5 種鞋頭」你是哪一種！】