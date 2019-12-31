【Dior x Air Jordan 1】2019最後聯乘！時尚教父遇上波鞋巨人

最近球鞋品牌與精品界簡直聯名不斷，繼上次Adidas與Prada聯名之後，DIOR在邁阿密舉辦的2020男裝大秀上，設計師Kim Jones搶先在IG曝光，與NIKE合作推出Dior x Jordan Brand Air Jordan 1聯名球鞋。 實際上早在2017年，時任Dior男裝創意總監的Kris Van Assche於IG發布了一張Dior與Nike結合的全新徽標，並配上了「JUST DO DIOR」的文案，引發了高度關注， 但後來Kris Van Assche刪除了該貼文。而合作計畫最終在今年2019年，正式推出聯名鞋款。

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這雙限量發售的聯名款Air Jordan I High OG的誕生，恰逢Air Jordan面世35週年以及Dior男裝系列發布秀首次亮相美國，彰顯了這雙經典球鞋的永恆魅力，以及Dior的標誌性風格——時刻保持活力。

此次鞋款採用Air Jordan 1的經典鞋型，配色以灰白色為主色調，鞋面由高級小牛皮打造而成，冷淡灰是Dior 1947年創立以來最具標示性的色彩，配合通透的藍色水晶大底，質感十足。除了材質和配色外，這雙鞋子的細節也非常驚艷。其中注入了滿版Dior Logo的Swoosh最為搶眼，Wings徽標改為Air Dior字樣重新演繹，清澈的水晶大底和鞋舌上都加入了雙方品牌Logo點明了合作身份。值得一提的是， Kim Jones表示這雙Dior x Air Jordan 1聯名鞋款全為義大利製造，品質上絕對是最好的。上述的所有細節無不彰顯了Maison Dior以及時尚與街頭結合的永恆魅力。

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談及此次合作，Jordan Brand品牌設計副總裁Martin Lotti 表示：「我們與Maison Dior的合作關係並將高端街頭服飾與奢華時尚融為一體，這會使籃球服飾的風格煥然一新。我們向兩個品牌豐富的品牌形象致敬，並從雙方的品牌歷史中汲取靈感。」。

Dior創意總監Kim Jones 也表示：「我喜歡將不同的領域、不同的想法結合在一起，Jordan Brand與Dior雙方皆是各自領域中的代表品牌，這次合作無疑令人興奮並且帶來真正新穎的改變。」。

Air Jordan 1 High OG Dior聯名球鞋將於2020年4月在指定Dior精品店限量販售，官方目前尚未公布售價。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：重磅聯名 Dior x Jordan Brand Air Jordan 1聯名球鞋搶先欣賞】