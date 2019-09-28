日本最美「波鞋迷」收藏大公開　網民錯重點：白滑長腿靚過對鞋

最近編輯在滑Instagram時，意外發現了一位長相清純、甜美的日本女孩，她的名字叫awatsumai。由於覺得她實在是太可愛了，好奇心驅使下，編輯上網查了一下關於她的資料，才發現原來awatsumai是當地小有知名度的美妝YouTuber。擁有清新脫俗的氣質和精緻五官的她，甚至還是日本少女雜誌《VOCE》、《MER》的御用模特兒！

awatsumai擁有清新脫俗的氣質和精緻五官。（IG@awatsumai）

在她甜美可愛的外表下，其實是個不折不扣的球鞋女孩，不僅經典OG球鞋Air Jordan系列中的多雙球鞋，連限量潮鞋The Ten、UNDERCOVER X Nike、CDG X Nike ⋯她都有。看到這相信已有不少男性同胞自慚形穢了吧？不過awatsumai 的球鞋蒐藏可不只如此，先讓編輯放幾張球鞋照嚇嚇你！（點圖放大▼▼▼）

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接下來就讓我們來看看，awatsumai時都是如何駕馭這些帥鞋的吧！（點圖放大▼▼▼）

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實在沒想到，awatsumai外表如此可愛，但球鞋蒐藏竟一雙比一雙還猛！除此之外，她多變的穿搭風格，也是許多女孩們值得效仿的典範，只要敢大膽嘗試，妳也能搭出有自我風格的球鞋Look。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】