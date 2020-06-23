集體回憶│舊CÉLINE時代名物BELT BAG　推出全新PICO超迷你尺寸

雖然Phoebe Philo已然離開CÉLINE兩年有多，而新CELINE在Hedi Slimane的領導之下亦持續榮境，不過偶爾懷舊念懷一下，也是人之常情。

2014年誕生的BELT BAG，初代版本的體積容量大得多。（WWD）

Luggage Bag至今仍然大流行。

特別是Phoebe Philo時代為CELINE打造的多款包袋，如Classic Box、Luggage、Trapeze和Belt Bag等等，就一直流行至今，從不脫色。更出色是CELINE設計團隊不時為這些「前朝產物」添加新創意，使到這些經典包袋持續與時並進。

CELINE BELT BAG PICO，尺寸：21 × 16 × 8 CM。 （CELINE）

而最新的改造項目，就是Belt Bag，這個誕生於2014年的手袋，憑藉實用又具現代感的梯形外觀和紐結皮帶細節設計，在甫一推出之初已然大受歡迎，歷年來都設有大碼和小碼兩種尺寸Size。來到今個夏天更加迎來質變，推出比原來小碼NANO更小巧的PICO尺寸，以呼應近年大流行的迷你包袋潮流。

21 × 16 × 8 CM的由珍Size，結合頂尖小牛皮的用料和歐陸精緻製袋工藝，無論從欣賞抑或是實用的角度看，都極具保值度，而且$15,000HKD的定價，也著實別具入手的吸引力。