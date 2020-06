【FENDI】5大經典手袋：Baguette、Mon Tresor水桶袋受名人追棒

從Fendi的歷史來看,這個源自義大利的精品品牌的確盛產過不少極具標誌性的袋款,從俏皮現代的Peekaboo袋款,到讓《慾望城市》凱莉揹紅,再度捲土重來的懷舊90年代Baguette袋款,第三代掌門人創意總監Silvia Venturini Fendi,透過與時俱進的思維,成功與現代潮流銜接,不僅有著高端的質感,也有貼近年輕人的設計。如果你想投資Fendi,以下經典且備受喜愛的五大人氣袋絕對是可入手的好選擇!

Peekaboo袋款

FENDI 最經典袋款Peekaboo,有各種不同尺寸可供挑選(Peekaboo Large、Peekaboo XS、Mini Peekaboo、Peekaboo Regular、Peekaboo Essentially、Peekaboo),完整的家族系列,簡直可以一家大小都使用不同尺寸的Peekaboo,其中,除了Mini尺寸的Peekaboo也深受許多小巧女性的喜愛,家族成員中以黑馬姿態崛起的Peekaboo X-Lite,特別的袋型也廣受歡迎。

Baguette袋款

FENDI 另外一款經典袋款Baguette,自2019年二月以新色強勢回歸後,又再掀起一波時尚熱潮,其中尤以新款的浮雕FF LOGO Baguette最廣受歡迎。又推出可當腰包使用的男仕Baguette後,Baguette袋款已成為中性包袋款代表,可以說是風靡男女的經典袋款之一。近幾季還有推出越來越迷你的Nano Baguette與PICO Baguette,更添現代女子時髦風格。

Mon Tresor袋款

FENDI 袋款系列中,默默紅透半邊天的強勢爆款袋,近期在Instagram上以壓境姿態橫掃版面。小巧可愛的設計配上經典LOGO,是眾多袋款中讓人耳目一新的設計。低調LOGO圖騰以典雅的方式細細點綴袋身,五金的部分還有小巧的「F」logo,讓素雅的水桶袋多了份FENDI獨有的帥氣感!

By the Way袋款

FENDI 經典袋款By the Way,是低調內斂時髦人士的最愛。By the way袋款小巧輕型的設計, 以簡約及圓渾的線條為主軸,就像一個迷你Boston Bag,採用優質的小牛皮配上不同色系,從百看不厭的素色到搶眼的綠色、格紋都有,絕對百搭任何風格。By the way袋手把兩旁鑲有兩個閃亮的鉚釘,在溫暖春日的色調下,替手袋增添一股個性,此外,還同時備有短手挽及長肩帶,可以搭配心情更換多種拿法。此外,By the way共有四種揹法,無論是要當成Clutch、Messenger Bag、Shoulder Bag或是Handheld Bag都可以,一袋四用完全就是CP值最高包款。

Kan I袋款

FENDI 經典袋款之一,並在去年推出全新變化型 Kan U,小巧精緻的袋型甫一推出就深受大家喜愛,也有許多知名藝名人爭相搶揹(如韓國女星Jessica,台灣女星林心如、隋棠等),尤其以Small尺寸最廣受喜愛,合適的尺寸與設計典雅實用外,也相當前端時髦。

