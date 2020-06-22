【FENDI】5大經典手袋：Baguette、Mon Tresor水桶袋受名人追棒

從Fendi的歷史來看，這個源自義大利的精品品牌的確盛產過不少極具標誌性的袋款，從俏皮現代的Peekaboo袋款，到讓《慾望城市》凱莉揹紅，再度捲土重來的懷舊90年代Baguette袋款，第三代掌門人創意總監Silvia Venturini Fendi，透過與時俱進的思維，成功與現代潮流銜接，不僅有著高端的質感，也有貼近年輕人的設計。如果你想投資Fendi，以下經典且備受喜愛的五大人氣袋絕對是可入手的好選擇！

Peekaboo袋款

FENDI 最經典袋款Peekaboo，有各種不同尺寸可供挑選（Peekaboo Large、Peekaboo XS、Mini Peekaboo、Peekaboo Regular、Peekaboo Essentially、Peekaboo），完整的家族系列，簡直可以一家大小都使用不同尺寸的Peekaboo，其中，除了Mini尺寸的Peekaboo也深受許多小巧女性的喜愛，家族成員中以黑馬姿態崛起的Peekaboo X-Lite，特別的袋型也廣受歡迎。

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Baguette袋款

FENDI 另外一款經典袋款Baguette，自2019年二月以新色強勢回歸後，又再掀起一波時尚熱潮，其中尤以新款的浮雕FF LOGO Baguette最廣受歡迎。又推出可當腰包使用的男仕Baguette後，Baguette袋款已成為中性包袋款代表，可以說是風靡男女的經典袋款之一。近幾季還有推出越來越迷你的Nano Baguette與PICO Baguette，更添現代女子時髦風格。

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Mon Tresor袋款

FENDI 袋款系列中，默默紅透半邊天的強勢爆款袋，近期在Instagram上以壓境姿態橫掃版面。小巧可愛的設計配上經典LOGO，是眾多袋款中讓人耳目一新的設計。低調LOGO圖騰以典雅的方式細細點綴袋身，五金的部分還有小巧的「F」logo，讓素雅的水桶袋多了份FENDI獨有的帥氣感！

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By the Way袋款

FENDI 經典袋款By the Way，是低調內斂時髦人士的最愛。By the way袋款小巧輕型的設計， 以簡約及圓渾的線條為主軸，就像一個迷你Boston Bag，採用優質的小牛皮配上不同色系，從百看不厭的素色到搶眼的綠色、格紋都有，絕對百搭任何風格。By the way袋手把兩旁鑲有兩個閃亮的鉚釘，在溫暖春日的色調下，替手袋增添一股個性，此外，還同時備有短手挽及長肩帶，可以搭配心情更換多種拿法。此外，By the way共有四種揹法，無論是要當成Clutch、Messenger Bag、Shoulder Bag或是Handheld Bag都可以，一袋四用完全就是CP值最高包款。

Kan I袋款

FENDI 經典袋款之一，並在去年推出全新變化型 Kan U，小巧精緻的袋型甫一推出就深受大家喜愛，也有許多知名藝名人爭相搶揹（如韓國女星Jessica，台灣女星林心如、隋棠等），尤其以Small尺寸最廣受喜愛，合適的尺寸與設計典雅實用外，也相當前端時髦。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：購包夢幻指標！FENDI 經典Peekaboo、人氣Mon Tresor水桶包，越看越迷人的5大經典包款】