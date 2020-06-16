Dior｜2020手袋Bobby Bag亮相　名字由來與Dior先生的愛犬有關？

DIOR擁有多款經典手袋包括Saddle馬鞍袋、DiorCamp信差袋等，都深受女性喜愛。今年，DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri於2020早秋時裝系列，再推出一款全新手袋——Bobby，其靈感來自迪奧先生忠實的愛犬與生活夥伴 ，其小巧可愛的外型，想必可能又會是下一個爆紅袋款。

迪奧先生曾在回憶錄中表示：「每一季的高級訂製服系列都有一套預期會成功的套裝，命名為Bobby。」Maria Grazia Chiuri希冀於此經典命名延續永恆的當代精神與優雅簡練風格。

Bobby肩背袋以頂級Box小牛皮打造，袋身正面飾有以現代美學重新詮釋的品牌CD字母縮寫與別緻的穿釦綴飾，背面30 Montaigne熱壓浮雕式字樣點出品牌發源地的傳奇地址；穿釦造型隱藏式磁釦方便開闔，搭配絨面內裏實現舒適奢華觸感，完整傳遞新月風格（Hobo Style）全新袋款。

袋款大小對應不同尺寸的皮革金屬環扣背帶，或選購 Maria Grazia Chiuri 最具代表性的配件設計——刺繡帆布寬背帶（黑白兩色大型款本身即搭配 Oblique 藍色刺繡寬背帶）。以斜背、手提、肩背對應多樣化的型態與生活風格，闡述自由率性的Hobo精神。

即睇一眾女星Bobby Bag穿搭示範：

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