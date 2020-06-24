【日本設計】挽膠袋睇小說？LAWSON文學膠袋借文字呼籲珍惜所有

日本政府實施膠袋徵費在即，二手賣物網Mercari就決定聯同便利店Natural Lawson推出限定「文學膠袋」，將伊坂幸太郎、吉本芭娜娜以及筒井康隆三位作家創作印上即棄背心膠袋，籲大家珍惜所有。

網絡二手交易平台Mercar聯同連鎖便利店Lawson推出別注文學膠袋。（メルカリ）

日本7月起開始實施膠袋徵費，鼓勵市民一同「走塑」支持環保。為響應政策，Uniqlo、GU、AEON等超市和零售店均提早試行徵費計劃，另一邊廂，網絡二手交易平台Mercari就決定搞搞新意思，聯同連鎖便利店Lawson，推出別注文學膠袋，用設計為平平無奇的膠袋增添意義，鼓勵大家珍惜資源。

我顫抖著在昏暗中睜開眼，覺得自己好似在和甚麼無比巨大的怪物戰鬥。而且，有生以來我第一次衷心感到自己說不定會被擊垮。 失去阿等好痛，實在太痛了。 吉本芭娜娜〈月影〉

「文學膠袋」一共三款，企劃特別找日本作家伊坂幸太郎、吉本芭娜娜以及筒井康隆三人創作小小說，把文字創作印上白色背心膠袋，將膠袋轉化成創作載體，而不再是用完即棄之物。三位作家亦全部大有來頭：伊坂幸太郎《死神的精準度》、《小小夜曲》等流行小說創作曾多次搬上大銀幕，吉本芭娜娜24歳推出第一本小說集《廚房》，探討死亡與別離，亦為她在文壇打響名堂；筒井康隆《盜夢偵探》亦曾被鬼才導演今敏改編成同名電影動畫，戲中魔幻夢境世界加上神乎奇技轉場，堪稱動畫神作。三款膠袋由即日起至26日三日期間，於Natural Lawson便利店限量派發。

重溫伊坂幸太郎、吉本芭娜娜、筒井康隆創作：

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遠在香港的大家雖然與膠袋無緣，還是可以到ercari twitter上讀到上述作家創作。Mercari 這次企劃題為「モノガタリ」(物語)，除了和Lawson合作「派膠袋」籲大家珍惜所有，亦找來共十位作家以物品為題創作故事，重新反思事物價值。故事每週於Twitter定時發布，參與作家名單除有上述三位的名字外，亦有吉田修一等港人熟悉的作者，精通日文的文青萬勿錯過。