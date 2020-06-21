【藤原浩】Fragment再跟TAG Heuer合作　聯乘之王閃電Logo再昇華

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藤原浩點石成金的能力，相信毋庸置疑。今次他的品牌Fragment Design再一次跟運動腕錶品牌TAG Heuer聯乘，繼續將Logo威力推向極致。

藤原浩再一次跟TAG Heuer合作（TAG Heuer）

兩年前，藤原浩Fragment Design跟TAG Heuer迎來第一次合作，當時揀來經典錶款Carrera，限量推出500枚，被炒殺是預料中事，但推出如此短時間卻能登上蘇富比拍賣會，令人驚嘆藤原浩的帶貨能力是永無止境，掃光的速度愈來愈快，炒賣的價錢愈來愈高。回顧Fragment Design聯乘腕錶：

由於上次聯乘大受歡迎，Fragment Design跟TAG Heuer再又第二次合作，名為「Fragment Design Heuer 02」，型號則換來60、70年代的賽車錶款，錶盤設計是人們最關心的一環，藤原浩走簡約路線，除去多餘裝飾，令到兩個設於3點與9點鐘位置的測速刻度更見特出，至於黑色錶盤，配合白紅的錶針，低調得來也暗藏浮誇，甚為搶眼。

Fragment Design再跟TAG Heuer合作，推出「Fragment Design Heuer 02」。（TAG Heuer）

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對於潮流人和收藏家來說，聯乘最重要是Logo顯眼度，作為聯乘教父，藤原浩並沒有令大家失望，12點位置有Fragment Design的招牌閃電，而5點位置加上「FRAGMENT」字樣，令人一望而知是雙方聯乘。除了表面，背面同樣暗藏玄機，錶背採用紅色藍寶石水晶玻璃，可以看到具備80小時動力儲存的精密機芯，玻璃更刻有Fragment Design的閃電，內外都凸顯時尚味道。

Fragment Design Heuer 02將於7月27日，跟上一代一樣是限量發行500枚，炒殺是常識吧。

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