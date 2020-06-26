Vans × NEIGHBORHOOD聯乘登場　裏原宿軍事風遇上加州紋身風尚

而且全世界潮流人類，依然為了那對Air Jordan 1 OG Dior Sneaker而雀躍，但其實今日球鞋世界仍然有另一宗重量聯乘企劃登場。

系列共推出兩款球作，分別為Old Skool 36 DX和Authentic 44 DX。（vans）

說的是板界龍頭Vans，它與長期戰策伙伴NEIGHBORHOOD，最新的合作企劃，今日6月26日就會於尖沙咀LCX Vans專門店正式發賣，數量有限，每人限買一對，而且以排隊方式派籌，先到先得，不設留貨，認真珍貴！

Authentic 44 DX HKD$650。（vans）

Old Skool 36 DX HKD$790。（vans）

+ 4 + 3 + 2

系列共推出兩款球作，分別為Old Skool 36 DX和Authentic 44 DX，留意今次並非單純Vans × NEIGHBORHOOD，美國西岸神級紋身師Mr. Cartoon，也是創作團隊的一部份，其招牌的Fineline Style、潦草字樣和具有墨西哥元素的漫畫風情，皆一一注入鞋子中去。

美國西岸神級紋身師Mr. Cartoon。（Sneakerpedia）

Authentic 44 DX風格偏向狂野，Mr. Cartoon獨有的畫風，全面貫注在鞋面之上，相反Old Skool 36 DX就沉實硬約得多，只低調地將NEIGHBORHOOD商標等數個字樣，繡在全黑色鞋身上就是了，高度彰顯NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介的機車與軍事品味。

尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 16號鋪