【設計】沒有Photoshop　Pink Floyd的經典唱片封面是如何煉成？

時興音樂串流平台，電腦或手機，聽歌司是一鍵之便，卻令人懷念那個人人會抱着唱片封面研究一番的年代。 Pink Floyd成為經典，不少得在那個沒有「P圖」的年代，英國設計公司Hipgnosis為他們設計的唱片封面。

Pink Floyd《Wish You Were Here》的唱片封面。（Hipgnosis）

天空萬里無雲，兩個男人在握手，在工業倉庫前。其中一人着火了，就連手也着火了。這是為Pink Floyd《Wish You Were Here》拍攝的相片，也是最著名的唱片封面之一。它由英國傳奇設計公司Hipgnosis製作。

Pink Floyd1968年的第二張黑膠專輯《A Sauceful of Secrets》。（Hipgnosis）

Hipgnosis在1967年由Aubrey Powell及Storm Thorgerson創辦，名字是從他們的住所門前的塗鴉而來。「hip」是年輕與新穎，而「gnostic」則是與神祕主義有關的知識。二人還在皇家藝術學院電影系上課時，便已開始設計封面，Pink Floyd的團員也就讀同一間學校，第一次設計的唱片封面便是Pink Floyd於1968年發表的第二張專輯《A Sauceful of Secrets》。Pink Floyd所屬的唱片公司EMI後來又委託他們為其他歌手、樂隊做設計，Hipgnosis起初在Aubrey Powel的家工作，後來才在South Kensington開了第一間工作室。

Powell與Thorgerson大概覺得傳統的唱片封面太悶，在1969年《Ummagumm》中，Pink Floyd的成員確是出現在封面上，但卻十分有趣創新。他們不斷在掛在牆上的「相中相」出現，但在每張相片中，Pink Floyd的成員的姿勢都有一點點不一樣。

1969年《Ummagumm》封面。（Hipgnosis）

至於1970年的《Atom Heart Mother》，封面的牛跟樂隊與唱片的內容沒有關係，它只是用來吸引注意。而神奇的是，它成功了。即使連樂隊名Pink Floyd都沒有出現在封面上，但任何想要找Pink Floyd新專輯的樂迷，都知道只要找那頭牛就對了。

1970年Pink Floyd《Atom Heart Mother》封面。（Hipgnosis）

反叛的音樂人、藝術家都以他們的方式製作唱片——樂隊的樣貌與名字不再是封面的首要元素，反而是音樂想要帶出的訊息。有時候，設計的目的甚至只是表現他們是如何創新，那時代的唱片封面設計變得有無限可能。Hipgnosis是先驅，音樂人當然喜歡，但唱片公司卻很討厭他們，事關封面沒有樂隊的名字與樣貌，怎樣對外宣傳？

1973年《The Dark Side of the Moon》封面成為Pink Floyd的標誌。（Hipgnosis）

1973年的《The Dark Side of the Moon》封面絕對是Pink Floyd的代表作，那設計取得重大成功，不少能負擔得起設計費用的歌手、樂隊，都紛紛來到Hipgnosis倫敦的工作室叩門。

＝＝》更多Hipgnosis的經典破格設計：

+ 4 + 3 + 2

Hipgnosis幾乎為Pink Floyd設計了所有專輯，此外，他們還為Led Zeppelin、Peter Gabriel、T-Rex、ELO、10cc、UFO等創作唱片封面。Hipgnosis一共創作了約350多張唱片封面，當中很多成為經典，不單是因為當中的音樂，而是配合別具心思的封面設計，而成為代表了那一代的藝術品。