【男裝時尚】精選10款皮革手環　金屬Ｘ皮革　穿搭更型格

手環是男性穿搭中少不了的配飾，不僅可以在細節上凸顯個人品味，也會讓你在舉手投足間更有風格。皮革手環則是男士手環中最常見的款式之一，簡單不累贅，卻能很好的放大男性氣質，在不經意間讓人顯得更Man！當皮革元素與金屬元素相結合，更會碰撞出野性而帥氣的設計效果，讓節約的皮革顯得更有質感，讓你在細節處彰顯品味。

今天 GQ 推薦各位 10款皮革手環，每條皮革手環都因為不同的金屬元素設計而具有不一樣的風格和氣場，一定能為你的穿搭畫龍點睛！

文：Wenting Zheng, Amber Chiu（GQ Taiwan）