New Balance打造日本製M1300 JPJ　高昂定價成史上最貴NB跑鞋

正當全地球人以為今年初的New Balance 1300JP3推出之後，這對堪稱「鞋皇」的經典跑鞋，又要等待到五年一度的2025年，才會有新作品推出之際，那邊廂創意多多的New Balance Japan，就突然推出新搞作，打造全球限量300對的M1300 JPJ。

（new balance）

而更重要的是，這對定價為¥68,000日圓，堪稱史上最貴New Balance跑鞋的曠世傑作，由昨日6月29日起到7月8日，就會正式於日本New Balance官網進行抽籤，可惜就只限日本境內有住址證明的人購買，但香港人在日本有這樣多朋友，要找人幫你抽也不是甚麼大難道。（前提是那位人兄自己不會要～）

M1300 JPJ的套裝，連同鞋楦。（new balance）

早前的美製1300JP3，包裝明顯相對簡單一點。（new balance）

雖然驟眼看這對M1300 JPJ和早前推出的美製1300JP3外觀大致相同，但內涵卻大有不同，首先較之美版以Horween皮製作，今次1300JP3則用上日本百年皮革工場株式会社山陽 Sanyo Leather出品的頂尖牛皮製造，成本無疑更高。但最厲害的，是這300對New Balance M1300 JPJ，乃是交由素有「日本跑鞋之神」稱號：三村仁司*，所領軍位於兵庫縣的M. Lab製鞋實驗室當中的資深職人團隊，親手裁切並縫製，並親手調教鞋身的弧形維度，切合人體工學（鞋楦則設定為SL-2 Last），精細度無疑比美製版本更高，其收藏價值和入手的難度，可疑比早前的New Balance WTAPS 992還要高得多。

「日本跑鞋之神」三村仁司。（月刊「事業構想」）

（月刊「事業構想」）

*三村仁司是日本國內享負盛名的運動鞋訂製師，很多職業運動員都會找他領導的M. Lab製作度身訂造的各式各樣運動鞋，以提供比賽時候的水平，例如有「馬拉松女王」之稱，2000年悉尼奧運會女子馬拉松冠軍高橋尚子，當年出賽的戰鞋，正是三村仁司的特製品；其他頂尖運動員如足球代表香川真司等，也是M. Lab客戶。