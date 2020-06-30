長場雄 × Gregory山系包袋登場　以極簡主義素白色打造日系美學

一言既之曰，長場雄Yu Nagaba，絕對是當前日本最曉「搵錢」的插畫師了！

長場雄 × Gregory山系包袋系列登場。（BEAMS）

當然長場雄目前之所以在亞洲大紫大紅，除了他的作品每每切中時弊，食正潮流大勢外，其「易入口」的輕鬆畫風，也是一大特色，在畫處案理上，沒有如草間彌生、空山基那種張牙舞爪的天馬行空，而是一種宜人清新的美感，近年潮流界時常提倡「慢活」這個概念，長場雄正正是最具代表性的慢活插畫師。

GREGORY × Yu Nagaba背包¥23,100。（BEAMS）

GREGORY × Yu Nagaba小背包 ¥11,550。（BEAMS）

+ 4 + 3 + 2

而隨着長場雄 × CASETiFY手機配件系列大成功，這位人氣插畫師很快又迎來另一單重磅合作，就是與美國背囊單位Gregory合作，打造6款包袋系列。系列產品除了Gregory享負盛名的背囊外，也有小巧的腰包和斜孭袋，外表全部均清一色以白色作主調，再以黑色作點綴，切合長場雄的畫風。

GREGORY × Yu Nagaba 腰包﹐¥11,000。（BEAMS）

至於打開每個包袋的內部，更加內有乾坤，原來數之不盡長場雄招牌的人像畫，均以鋪天蓋地方式印列到包袋內襯之中，既是展現出日本人重視細節的精神，也表現出Gregory的好動和幽默，就例如為表示對長場雄的尊重，Gregory更於今次聯乘系列中，破例地將自己品牌

GREGORY × Yu Nagaba 小腰包¥7,150。（BEAMS）

GREGORY × Yu Nagaba斜孭袋，¥7,700。（BEAMS）

GREGORY × Yu Nagaba細碼斜孭袋，¥6,600。（BEAMS）

商標Logo簡化了，變化潦潦數筆的風格，以迎合長場雄本身簡樸的畫風。（可惜這個系列目前在香港尚未有發售消息，有興趣的話，不妨到日本BEAMS的網店購買吧！）