集體回憶｜傳奇國泰747改造成行李牌　掛着歲月印記飛向世界

昨日（7月6日）是啟德機場停止營運的22年； 回首往日暑假，拉著父母出國外遊的經歷。回航時坐在飛機的窗邊，從半空中鳥瞰九龍城的大廈天台嘖嘖稱奇。歲月靜好，今日回望格外黯然。 專門以回收飛機外殼改造成行李牌/匙扣的德國品牌Aviationtag，最近無獨有偶地推出了一批以國泰航空波音747 B-HUJ外殼製作的商品。讓往日的回憶掛在行李上，繼續未來未知的旅途。

Aviationtag成立於2006年，多年來專門回收不同航空公司的退役飛機金屬外殼，運到品牌位於科隆的工場作人手切割、改造；工場並不會清除飛機外殼上原有的航空公司色彩塗層，當外殼切割成上萬塊金屬片後，導上特別設計的標籤和序列，便可製作成每一塊都獨一無二的行李牌/匙扣。一片小裝飾，既是寄託上回憶的舊日印記，亦由於世界上不會有另一塊重覆的成品，掛上它在行李上出入各國，自然更有效地分辦個人的行李，擁有減低丟失風險的實際用途。

成立於2006年的Aviationtag，專門回收不同航空公司的退役飛機金屬外殼改造成行李牌/匙扣。（Aviationtag圖片）

這批由國泰航空退役波音747改造的12,000塊行李牌其實大有來頭，B-HUJ於1995年5月23日付運到港，至2016年10月1日完成東京羽田飛抵香港的航班之後，完成了服役21年的最後一班商業航班。期間它不但是1998年啟德機場停止營運後，首架降落赤鱲角機場的客機；

今回這批國泰航空退役波音747改造的行李牌，由傳奇的B-HUJ機身拆出來。（Aviationtag圖片）

同年7月6日，B-HUJ更是全球首架由甘迺迪國際機場起飛，穿越北極上空的飛機，這條往來港美的航班，是當時全球最長途的客運航線，航程達8,590英里，花費15小時35分鐘。廿多年來它的累積飛行里數足夠來回月球110次，運送過430萬旅客人次。加上它經常往來日本、美國，作為這些港人熱門旅遊地的航班，或許曾經的某時某地，你我也曾在空中跟B-HUJ相遇過。

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除此之外，Aviationtag亦有大量不同客機、軍機、航空公司的行李牌/匙扣商品；例如美國航空的MD82（N922TW）、瑞士國際航空的Airbus A340（HB-JMK）、DHL的波音757（D-ALEH）、美軍DC-3 “Candybomber”等等。價錢由24,95€至49,95€不等，定價既不離地，回憶與背後的故事更是無價。

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