Prada︱Raf Simons上任前最後系列　Miuccia怎為設計生涯下定論？

7月14日，Prada發表了2021春夏男裝及女性度假系列。雖然由於疫情關係，沒有舉行時裝展，但由5位創意人士分別拍攝的短片仍然引起大量關注，全因這回是品牌主腦Miuccia Prada最後一次獨自設計的系列，而9月將發表與Raf Simons共同設計的首作。

先看Prada找來五位創意界大師合作成果：

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因應疫情時裝周被取消，各大品牌都為時裝表演數碼化而出盡腦力，Dior的希臘神話短片大獲好評，但大部份品牌都只有造型目錄，或靜態的影片，反映要突出的難度。Prada的 Multiple Views SS21 請來五位創意界大師 ：美國電影製片人Terence Nance、波蘭攝影師 Joanna Piotrowska、美國藝術家 Martine Syms、德國攝影師 Juergen Teller 及比利時攝影師 Willy Vanderperre 帶來五段他們視角中的Prada新作。影片在米蘭Prada基金會的藝術中心拍攝，幾乎用盡了內部最上鏡(Instagrammable)的位置，例如電影院的鏡面外牆，穿著新款Linea Rossa的模特兒大玩鏡像遊戲，極具影像實驗色彩，同時突顯Prada的藝術味道。

Raf Simons今年4月2日加入Prada，要等到下個系列才見到他的「功課」。（Getty Images）

說回系列本身，向來愛以時裝作品反思時代的Miuccia，面對如今混亂多變而複雜的世道，大玩極簡主義(Minimalism)，以一道清泉作心靈解毒劑。同時，作為她個人最後一個獨自決策的系列，她大有為自己下定論的意味——Prada冒起的1990年代元素散落各處︰1994年春夏的連衣裙、1998年春夏男裝鞋、1999年春夏的Linea Rossa純真運動裝……就像是樂壇巨星為自己親自揀選金曲精選唱片歌曲。



重溫90年代Prada經典之魅：

Prada的時裝字典中的ABC今回都有收錄，軍裝、制服、正裝、運動裝、復古訂製服、未來主義，應有盡有。如果你錯過了過去的經典款式，大可在今回一次過擁有。A-line dress、開肩線水手衫、娃娃裙等款式，同時也用上了Miuccia的命脈面料尼龍縫製，設計長青，加上明年換上再生尼龍，可算是真正的可持續時尚。



Prada 2021春夏男裝系列：

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同時，也有不少指出，多個造型帶有強烈的Raf Simons時期Jil Sander的影子。譬如打結白恤衫裙子、男士皮革西裝外套及粉紅色的Oversized女裝大衣等。的確部份造型有為Raf Simons下一季的加入鋪平道路的況味，但不得不指出，1995年秋冬Prada女裝早有那些60年代的大衣，模特兒同樣以手抓著衣襟登場——所以是Raf先參考了Prada，再於今天回歸Prada吧！



Prada 2021女性度假系列：

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