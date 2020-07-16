【MUJI】聯乘台灣龍頭Gogoro　駕駛無印白電單車慢遊台北最愜意？

日本國民品牌無印良品（MUJI）簡約而實用的設計風格近年備受吹捧，不少人都是品牌的忠實買家。但大家又有沒有買過無印的聯乘產品呢？ 近日，台灣電單車龍頭 Gogoro與無印良品旗下支線MUJI to GO合作，推出全新車款 Gogoro VIVA Plus「無印白」新色，相信教不少無印迷相當驚喜。

台灣電單車龍頭 Gogoro與無印良品旗下支線MUJI to GO合作，推出全新車款 Gogoro VIVA Plus「無印白」新色。（MUJI）

曾到台灣旅行的大家都知道不少台灣人喜歡以電單車代步吧。今次台灣電單車龍頭 Gogoro便首度邀請獲受亞洲人喜愛的無印合作，共同思考如何讓騎乘更順暢舒適，捨棄多餘，專注於移動的本質。

日本無印良品設計總監深澤直人曾提出：「越接近人體使用的器具應該越圓潤。」今次推出的聯乘產品Gogoro VIVA Plus，以Gogoro經典車款Gogoro VIVA作為基礎，延續其輕盈及靈巧；車身則改以無印良品收納系列相同的PP（Polypropylene）物料打造，PP物料不單強韌堅固，更不受異常濕度及化學反應影響，環保而且耐用。

以Gogoro經典車款Gogoro VIVA作為基礎，加上無印良品常用的PP物料，打造出輕盈靈活的電單車。（MUJI）

車身採用無印經典米白色為主調，儀表板上的GO鍵則採用無印標誌上的紅，極具無印的風格。除此以外，為配合MUJI to GO「移動生活」的提案，今次聯乘則有提出部份相關產品如安全帽、防水背包等，為買家打造整個造型風格。

可惜，此聯乘產品僅限於台灣某幾家門市出售，香港暫時不會入貨。有興趣的朋友要拜託身處台灣的朋友幫手搶購了。