【專訪】古董單車收藏家愛轆半輩子　搞珍藏展覽又為何捨得賣掉？

時興斷捨離，一切不需、不用、不愛之物統統捨棄。但人與物之間的關係何止於取與用？ 本地資深古董單車收藏家Chris（李國超）收藏古董單車十多年，高峰時期有近40多輛古董單車。一如所有收藏家，單車在於Chris而言，代表的是品味、文化、情懷與價值。 適逢近日Chris與藝文小店foreforehead合作舉辦限時展覽《來佬古董單車展》，早前《一物》有幸與他詳談收藏背後的故事，以及關於古董單車的各種學問。 攝影：龔嘉盛

Chris（李國超）收藏古董單車十多年，是本地知名的古董單車收藏家。（攝影：龔嘉盛）

Chris從小愛車，他形容：「只要有轆，我都喜歡」，但真真正正開始收藏古董單車，始於十多年前。主修藝術的他當年在家族公司幫哥哥手，擔任產品設計師。縱然整個過程令他大開眼界，但Chris在此四年間卻發現自己更愛創作。於是他果斷辭職，重返校園進修藝術及設計。當時Chris日頭返學，夜晚踏單車由長沙灣到位於尖沙咀的糖水鋪打工，沿途45分鐘無拘無束、自由自在。此珍貴的經歷開啟了他的收藏生涯。

Chris對古董單車有著近乎偏執的痴迷。（攝影：龔嘉盛）

只要有轆，我都喜歡。 Chris

剛開始時，Chris入手的是全是當代單車，當時大概擁有七至八輛。後來他在觀賞經典電影及東南亞電影的過程中，被一眾迷人影星踏單車的畫面吸引；加上因緣際會下認識到許多志同道合的朋友，對古董單車開始有了初步的認識。結果Chris在十多年前，入手了人生第一輛古董單車，收藏量更逐步上升，高峰期多達四十多輛。

Chris形容整個收藏的經驗就似是一個自我發現的過程，若非輕度的接觸，收藏家與每輛遇上的車都會經歷長時間的相處，並於使用時感受到收藏品與自己的個性及內在特質能否產生共鳴。若能產生共鳴，收藏家便會與該藏品產生一種非常密切的關係，例如會經常使用，甚至撫摸它。

Chris形容整個收藏的經驗就似是一個自我發現的過程。（攝影：龔嘉盛）

對大多數人而言，古董單車是個非常陌生的學問。Chris解釋，古董單車指的是80年代或之前製造的單車，無論生產方式、製造商的規模，抑或是背後的理念皆與現今世代大有不同——當代單車車身輕身，大多以鋁合金、鈦合金製成，以功能性為主，與歷史無甚關係；古董單車則講求「夠硬淨」，以複合製成的鋼材作為原料，再以「入榫」方式將不同位置的鋼材裝嵌，然後再以高溫將之熔為同一件金屬，穩定性十足。

製作方式之所以會有如此大的分野，乃因社會及價值觀的改變。Chris解釋：「在20至70年代，一部單車的身價就等於當地市民一年薪金的總和」，因此單車在當年是一件奢侈品，並非人人都有能力購買，就算買亦只會一生人買一輛。為此，當年的廠商及工匠在製作時，不單會在材質上花盡心思，更會在製作前為用家量度手腳長度及身高，力臻完美，致力使得單車能夠陪伴用家一輩子。

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在20至70年代，一部單車的身價就等於當地市民一年薪金的總和。 Chris

而在眾多古董單車類別之中，Chris尤其鍾愛英國製造的古董單車。古董單車共有兩大出產國，一是德國，一是英國。Chris表示，德國古董單車就如所有德國設計一樣，無論材質抑或設計均無與倫比，但英國古董單車的輪廓線條則更為優雅，彷似英國紳士淑女般迷人，再加上個人對舊香港的特殊情愫，均使他對英國古董單車情有獨鍾。現時他的收藏品中，過半數是英國古董單車。

過往不時能在香港街頭巷尾看見有人踏單車，以單車送石油氣的畫面更是本地人的集體回憶。Chris指出中國製的單車原來亦與英國古董單車有關聯：「祖國的單車品牌如《鳳凰》、《永久》、《五羊》，過去完全取經於英國單車。尤其是《鳳凰》，無論其商標抑或車身特質，都參考了英國古董單車。但中國品牌模仿到的只有外型，內裡的質量、零件，抑或是精準度、線條美感、細節、質感，完全不能媲美英國品牌。」另外，當年香港被英國殖民，引進了Hercules（克加路）和Raleigh（萊利）等當地品牌的單車，英國古董單車亦自此與香港結下不解之緣。

過去Chris曾舉辦不少展覽及活動宣揚單車文化。（攝影：龔嘉盛）

愛單車接近半輩子，今次之所以會決定在foreforehead舉辦展覽及出售愛車，除了因為Chris即將離港到外地生活外，雙方更想藉著展覽，讓大家反思探索城市的可能性。「過去曾有不少人向我提出收購建議，當時我都一一拒絕。但因我即將離居海外，把全部單車運走並非易事，於是我把心一橫，與相識多年的Daisy（foreforehead老闆）共同舉辦展覽，並出售所有藏品。我的歷史任務已經完成，我與單車的邂逅、結緣，已深深豐富了我的人生。獨樂樂不如眾樂樂，現在我只希望把心愛的藏品交付在不同人的手上，讓它們可能得到更好的照顧，以及各買家的愛。」

Chris續說：「再加上近月來疫情爆發，我們的生活因而被受限制，大大改變了過去的生活習慣。我們認為在此期間舉辦古董單車展，或許能夠將大家的精神帶回昔日，反思現時無論去哪裡都點到點的我們，有沒有其他探索城市的可能性？單車能帶大家輕鬆穿梭於大街小巷，細味街道的每道風景，快慢皆宜，帶來不一樣的自由。」

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由展覽開始至今，每日都會有不少伯伯婆婆特意上門參展。他們對參展單車耳熟能詳，對每個古董單車的品牌均如數家珍。其中一對老夫婦更從一輛Raleigh中，再一次回想起當年於老北京生活的珍貴回憶。時光荏苒，一件藏物卻能為一代人儲存回憶，大概這便謂之物輕情意重。

（foreforehead提供）