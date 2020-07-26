【日本時尚】下北澤名所VELVET網店登場　打破古着舖既定選物模式

拜新冠肺炎所賜，使到全地球的時尚工業遇上了史無前例寒冬，當中尤以日本東京影響最甚，明明期待着2020東京奧運會的來臨，做足各種準備和大規模投資，以期待一番銷售榮景的到來，現在卻因為肺炎而被迫押後，下年當真是否能夠順利舉行，也是未知數......

2020東京奧運會的押後，對整個日本社會的影響很大。（tokyo2020.org）

不過路再艱難，還是要行，天氣不似預期，就自己想方法逆境自強！好像位於東京下北澤的古着店VELVET，最近也進一步面向國際，終於開設官方Online Store。

VELVET官方網店登場。（VELVET）

被《pen》譽為「東京必逛古着店」。（ＰＥＮ）

雖然較之MARVIN'S、BerBerJin等超級老字號，2015年才誕生的VELVET，對於普羅大眾而言的確較為陌生。一來歷史較短，二來稱為Vintage Store，內裡所售賣的古着、舊物以至經營方式，卻和主流古着店大相徑庭，就算是對於很多古着愛好者而言，亦是超越了他們的習慣和認知。

VELVET位於小田原線的下北澤站附近之中，卻又非在大路之上，當真要找的話，也要下一番功夫。（ginza）

店內匯集了從世界各地搜羅回來的作品。（PEN）

VELVET網店單品精選：

+ 9 + 8 + 7

事關VELVET擺脫了普遍日本古着店，以美式工裝、軍裝為主軸的既有模式，而為東京古着店開闢了全新導路，毅然將時裝潮流元素注入店中。不會引入原汁原味的原版Levi's 501® Vintage和Deadstock Dickies扯布褲，卻有一批Custom-made Levi's潑墨牛仔褲以及潑墨Dickies扯布褲；未見1920至40年代軍版A-1、A-2 Jacket和林林總總50至70年代Vintage Field Jacket，卻收藏了各式各樣的古董天鵝絨、真絲Smoking Jacket，或二手絲絨睡袍、圖案Pajama睡衣套裝、珠片恤衫和民族風西裝背心等等，全部都是搜羅自美國、歐洲、日本，既花姿招展和罕有，同時更考顧客穿搭功力，打破了一成不變的古着服飾形象，也增添了有如TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist.、UNDERCOVER、WACKO MARIA、Julien David以至SAINT LAURENT、CELINE一樣的時裝意味，現在很多貨品都一一放到網店售賣，就算一時三刻來不了東京，仍可以買到好東西。

主理人高相朋基，在開店前為《HUgE》的時裝編輯，功力毋庸置疑。（MR PORTER）

VELVET除引進Vintage服飾外，更代理了一系列當代日本服飾品牌。（VELVET）

為表現出優質時裝本身就無分新舊的前衞概念，VELVET除引進Vintage服飾外，更代理了一系列當代日本服飾品牌如TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst、Midorikawa、SUNSEA、UNUSED和Needles等等，基本上以中性概念為主，嚴格上並沒有性別區分，不論男裝女裝盡顯主理人高相朋基超脫的時裝觀點與品味。

https://store.velvettokyo.com/