UNDERCOVER｜時尚大牌出版小誌　Radiohead歌手等高橋盾好友出動

UNDERCOVER除了跟Nike聯乘以及發表SS21系列外，最近再有新搞作，跨界發行小誌《SN》，創刊號以「Fictional Movie」為題，找來Red Hot Chili Peppers 的Flea、藝術家 Will Sweeney以及大橋裕之等人參與創作，不過要數合作名單中最重量級的一位，非Radiohead靈魂人物Thom Yorke莫屬。

UNDERCOVER首本小誌《SN》將於17日登場。（UNDERCOVER）

UNDERCOVER最近新作連連：先在網上發佈SS21系列，後又宣布再度聯乘Nike推新ISPA OverReact鞋款。不過，UNDERCOVER主腦高橋盾似乎仍然on fire，事關品牌首本小誌《SN》將於明天（17日）登場。

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熟悉UNDERCOVER的朋友對「SN」二字應該似曾相識：UNDERCOVER SS18系列，正是以「Spiritual Noise」為題打造，當時一系列單品除印有特大「SN」字樣，服飾設計亦貫徹高橋盾本色，從音樂、電影等汲取靈感，並將旗下廠牌「UNDERCOVER RECORDS」搬到服飾之中。

按圖重溫UNDERCOVER SS18設計 ：

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事隔兩年，UNDERCOVER又以《SN》為題出版雜誌，內容由高橋盾為首的「UNDERCOVER PRODUCTION」創意團隊一手打造，製作班底理所當然少不了和品牌合作多年的藝術總監永戸鐵也 、攝影師水谷太郎以及守本勝英。這次《SN》創刊號將以「Fictional Movie」為題，內容一如當年SS18系列，將音樂、時裝、藝術等內容兼容並蓄。雜誌首期找來Red Hot Chili Peppers 低音結他手Flea、藝術家 Will Sweeney以及大橋裕之等人，以插畫、攝影、漫畫、文字等方式創作，不過要數合作名單中最重量級的一位，非Radiohead靈魂人物Thom Yorke莫屬。

一覽《SN》不同封面設計：

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Thom Yorke和高橋盾一直淵緣甚深。早於2011年，Thom Yorke就曾應日本時裝雜誌《HUGE》之邀請，穿着UNDERCOVER FW11系列，拍攝「漫步海德公園」專題。2016年， UNDERCOVER支線「The Shepherd Undercover」第一季Lookbook又請來Thom Yorke，連同高橋盾加藤原浩組成神級鐵三角，為支線打響頭炮。三年後，UNDERCOVER AW19/20時裝騷找來DJ Mars89主理舞台音樂，旗下 UNDERCOVER RECORDS再為Mars89發行〈The Droogs〉EP之時， Thom Yorke也不忘參與製作，獻出〈Horrowshow〉單曲Remix。

重溫2011年Thom Yorke登上《HUGE》經典時刻：

Thom Yorke 2011年時穿上UNDERCOVER登上《HUGE》封面（HUGE）

The Shepherd Undercover 支線Season#1Lookbook：

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說回雜誌製作，Thom Yorke算得上是高橋盾的前輩。去年《Crack Magazine》為慶祝發行100期，找來Thom Yorke共同製作《I See You》小誌。雜誌圍繞「焦燥」、「恐懼」、「反抗」等主題，由Thom Yorke與電子音樂先驅Laurie Spiegel、藝術家Amy Cutler等人進行對談創作，而當時在雜誌壓軸登場的，正正是和Thom Yorke惜惜相識的高橋盾。

這次UNDERCOVER跨界出版《SN》小誌，從合作名單以至流出封面，已可窺見品牌一貫叛逆本色。雜誌將於17日發行，定價為6,800日圓（約492港元），限量發行500本，在UNDERCOVER官網有售。為配合雜誌面世，UNDERCOVER亦將同日發售「SN」字樣T-shirt和Tote Bag套裝。但就設計而論，還是雜誌內容精彩得多。

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